Un tuitero convierte al papa en rapero y enloquece Twitter

El tuitero Norm (@homeworld) ha aprovechado un puñado de fotos del papa Francisco subido en avión para crear una supuesta situación ficticia que, en apenas un par de días, ha generado 18.000 retuits y más de 40.000 'me gusta'.

En la mente de Norm, el papa se convierte en un rapero callejero que a base de versos y flow conquista a su público.

Esta es la descacharrante ficción que ha seducido a Twitter:

BUENAS TARDES SEÑORES PASAJEROS MI INTENCIÓN NO ES MOLESTARLOS SÓLO HACER MÁS AMENO SU VIAJE CON UN POQUITO DE IMPROVISACIÓN UN POQUITO DE RAP URBANO LATINO Y DICE ASÍ pic.twitter.com/JGUpBMY3Ky

hermano parece que se me acabó la pila UN DOS TRES PROBANDO PROBANDO pic.twitter.com/QM8uPE8Im6

AQUÍ PANCHO PRIMERO LLEGÓ A LA POBLACIÓN DESDE MI PAPAMÓVIL VEO LA SITUACIÓN ME LLUEVEN LOS TUNAZOS, PORQUE EL MIEDO INFUNDO Y TE SIGO RAPEANDO COMO JUAN PABLO SEGUNDO pic.twitter.com/4Ncj6f7YRq

AQUÍ ME BAJO PAPITO, PERM----- oh weon calmao no veo na pic.twitter.com/CQTKfVHnXq