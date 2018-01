Antonio García Ferreras revela en 'El Hormiguero' lo que Ana Pastor le tiene "terminantemente prohibido"

Antonio García Ferreras ha visitado este jueves El Hormiguero para analizar la actualidad junto a Pablo Motos. El presentador de Al Rojo Vivo, director de La Sexta Columna y director de laSexta es conocido por su inhumana resistencia para llevar a cabo directos y especiales de horas y horas, así que las primeras preguntas de Motos han ido por ahí.

"¿Cómo haces para aguantar?", le ha preguntado. Ferreras ha explicado que no desconecta "nunca" porque incluso cuando está de vacaciones está "pendiente de los programas" y "recibiendo información constantemente". Motos ha centrado la cuestión y ha revelado que tenía información: "Me han dicho que tu secreto es el té".

El presentador de Al Rojo Vivo ha confirmado que así es, porque "el whisky es la bebida de la socialización, el café es la bebida de los estudiantes y el té es la bebida de la lucidez". "Pero seguro que lo disuelves en Red Bull", ha apostillado Motos con ironía. Ha sido en ese momento cuando Ferreras ha revelado que "esa bebida la tengo terminantemente prohibida por Pastor".

Antes de eso, el periodista también había bromeado sobre sus largos especiales y ha revelado que incluso sus hijos le "vacilan con el tema". "El otro día", ha contado, "al ver a Évole en uno de los anuncios de promoción de Salvados, mi hijo me miró y me dijo: ¿Ése es nuestro canguro, no?".

Después, un poco más serio, ha contado que se ha criado en una "familia minera" y también ha conocido a la "gente de mar": "Ellos sí tienen una vida dura. Nosotros sí, nos dejamos el alma por la actualidad, pero bueno. Es lo que soy. No sé qué podría ser si no fuese periodista".