La usuaria de Twitter Señorita Puri ha compartido un hilo sobre el programa de TDT, La casa de mis sueños, que se ha hecho viral.

La tuitera ha descrito con humor las situaciones más repetidas del programa presentado por los gemelos Drew y Jonathan Scott y más de 8.000 personas lo han compartido en Twitter.

La dinámica del programa canadiense es sencilla: los hermanos Scott ayudan a parejas y familias a comprar una casa antigua y a reformarla y casualmente siempre se repiten las mismas situaciones.

Cualquier fan del espacio televisivo se tronchará de risa con el hilo.

Me considero adicta a esa droga dura que es el programa La casa de mis sueños, el de los gemelos que venden una casa y luego la arreglan. Abro hilo. — Señorita Puri (@SenoritaPuri) 14 de enero de 2018

Lo primero que me flipa es que parecen matrimonios de 30 años que sueltan "solo tenemos 700.000 dólares en el banco". ¿Pero cómo que 700.000, hijos de puta? Que yo llevo trabajando toda la vida y en el banco tengo 700 ó 1.000€. — Señorita Puri (@SenoritaPuri) 14 de enero de 2018

¿De dónde coño ahorra una pareja toda esa pasta? ¿Qué son traficantes? ¿Sicarios? Eso así, nada más empezar. — Señorita Puri (@SenoritaPuri) 14 de enero de 2018

O sea, yo soy la pareja y les rompo las piernas. A ver, que he pedido el día libre en la oficina para que vengas a reírte en mi cara. Seguro que el último episodio acaba con los gemelos en el fondo de una piscina. — Señorita Puri (@SenoritaPuri) 14 de enero de 2018

Los gemelos. Esa es otra. Son dos: uno con traje y chaleco y todo repeinado, y otro de obrero de la construcción pero de peli porno de tirarte al albañil. O sea: el primero es el típico que te conquista con flores, y el otro te empotra sobre la isla de la cocina según te ve. — Señorita Puri (@SenoritaPuri) 14 de enero de 2018

El gemelo formal aparece al principio y dice que tendrà que negociar el precio y luego dice que lo ha conseguido y ya o aparece en todo el programa hasta que al final sale poniendo recto un cuadro. — Señorita Puri (@SenoritaPuri) 14 de enero de 2018

Ahí el que se lo curra de verdad es el manitas, el otro no hace ni el huevo. Ahí yo veo un conflicto que acabará muy mal porque el formal no puede cobrar lo mismo. — Señorita Puri (@SenoritaPuri) 14 de enero de 2018

La pareja compra la casa y en cinco minutos ya la están tirando abajo. O sea, ahí ni papeles ni nada. O sea que lo de que el matrimonio se dedique a la droga y lo hagan todo en plan trapis es muy posible. — Señorita Puri (@SenoritaPuri) 14 de enero de 2018

Les hacen unos bocetos de la casa con muebles que aparecen volando que piensas si se lo ha diseñado Mary Poppins o el del autocad iba fino de pastillas. Y el matrimonio flipa. — Señorita Puri (@SenoritaPuri) 14 de enero de 2018

...Hasta que el albañil les dice que ha encontrado una viga o una tubería o amianto y se les dispara el presupuesto 6.000 dólares. Que es para decirle: Pero hijo de puta, no has mirado los planos? Que se supone que te dedicas a esto, cacho cabrón. — Señorita Puri (@SenoritaPuri) 14 de enero de 2018

Entonces viene lo mejor: todos los matrimonios están obsesionados con tener una cocina abierta, que le va a oler la casa a fritanga a los diez minutos, y quieren una chimenea, pero una de gas, o sea de hacer bonito. Que cortar leña es un coñazo. — Señorita Puri (@SenoritaPuri) 14 de enero de 2018

Bien pues les dicen que hay una derrama del copón y dicen que quieren su chimenea y su cocina abierta. Y no hay quien les quite la perra con la isla y la chimenea. Total que el guapo les dice que el truco es pillar un mazo y liarse a hostias para tirar tabiques y así ahorran. — Señorita Puri (@SenoritaPuri) 14 de enero de 2018

O sea, me estás diciendo que tirar un tabique de corchopán me ahorra 6.000$? Venga coño. Aquí hay tongo. O sea, el gemelo albañil se lo está llevando crudo y el otro del traje no se ha coscado. — Señorita Puri (@SenoritaPuri) 14 de enero de 2018

Luego cuando parece que va todo bien el albañil dice que las vigas están en mal estado por culpa de una humedad o de un cable pelado que les iba a incendiar la casa. Da igual la casa que sea, las vigas están en mal estado y hay que poner una en medio del salón y punto pelota — Señorita Puri (@SenoritaPuri) 14 de enero de 2018

O sea, el gemelo tiene un negocio de vigas y de chimeneas y de islas de cocina, eso está claro. El tío cobra comisiones por veinte sitios. — Señorita Puri (@SenoritaPuri) 14 de enero de 2018

Total que el matrimonio traga porque debe ser que tienen una impresora de hacer billetes en el sótano. O sea, a mí me viene el fontanero y me dice que hay una avería de 8.000 € que le tengo que pagar y le doy las llaves del piso y me voy a un albergue. De 8.000 y de 800. — Señorita Puri (@SenoritaPuri) 14 de enero de 2018

Y el matrimonio traga y la chimenea y la isla que por sus cojones hay que ponerla así tengan que dormir en el suelo. Y el albañil venga a sacarles pasta: que si el grifo, la lampara... la de Dios. — Señorita Puri (@SenoritaPuri) 14 de enero de 2018

Cuando ves que aquello no avanza y quedan dos días para entrar a vivir, de pronto aparece el gemelo formal colocando un muffin verde o un cuadro torcido y diciendo "están a punto de llegar". Yo creo que eso lo grabaron una vez y lo repiten desde entonces. — Señorita Puri (@SenoritaPuri) 14 de enero de 2018

Entonces llega el matrimonio vestido como pa una boda y abren la puerta y aquello parece una peli porno. Solo dicen "Oh, es enorme". "Oh Dios mío". "Oh, madre mía". "Oh, me encanta" "Oh, es maravilloso". Así diez minutos. — Señorita Puri (@SenoritaPuri) 14 de enero de 2018

En la cocina siempre les ponen un par de limones así para decorar, y como 77 cojines en el sofá, y una pared con ladrillos blancos que acaban en punta que debieron comprar muchos hace años porque siempre los ponen — Señorita Puri (@SenoritaPuri) 14 de enero de 2018

Y luego está lo de la tele que es para echarles a comer aparte. Siempre la ponen encima de la chimenea, a 4 metros del suelo. O sea, si la ponen más arriba la pegan al techo. Imagino a todos los matrimonios con las cervicales hechas un siete. — Señorita Puri (@SenoritaPuri) 14 de enero de 2018