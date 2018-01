Personajes andaluces en las series: yonquis, limpiadoras y porteros

La televisión no siempre es un reflejo de la realidad. Si no que se lo digan a los andaluces. ¿Alguna vez te habías dado cuenta de los personajes que interpretan en las series españolas? Desde ByB de boca en bocaa Siete vidas, pasando por Aquí no hay quien viva, Los Serrano o Médico de familia: la mayoría de los andaluces de las producciones españolas se dibujan como gente sin formación y de clase baja.

Ellas, trabajadoras del hogar o drogadictas; ellos, porteros, personajes maleducados e ineptos o camareros. Ese, salvo excepciones, es el resumen de unos papeles a los que, por regla general, también se les exagera el acento, las bromas, la forma de vestir o el gusto por el flamenco. Todo el mundo sabe que de Despeñaperros para abajo solo hay fiesta (nótese la ironía).

Tras la polémica desencadenada por el acento andaluz y la mala vocalización en La Peste, se ha puesto el foco en el papel que han tenido los andaluces en las series españolas. A ellos sí se les entendía, ¿no? Te dejamos un listado de algunos de los personajes con los que estas producciones les han encasillado.

Emilio, portero de Aquí no hay quién viva

Interpretado por Fernando Tejero, Emilio era el portero de la comunidad de vecinos de Desengaño 21 y autor de frases tan repetidas como "un poquito de por favor". Aunque intentó ir a la universidad, se caracterizaba por su poca cultura y formación, por ser gracioso y preocuparse solo de los cotilleos de la comunidad y de los amoríos.

La Juani, asistenta en Médico de familia

Luisa Martín fue La Juani, uno de los personajes más queridos de la televisión de los 90. La dicharachera y extrovertida asistenta de la familia Martín se caracterizaba por ser cotilla, inculta, animosa y tener un marcado acento andaluz.

Manuela, cocinera de Ana y los siete

Al igual que sucedía con La Juani, el personaje interpretado por la cordobesa Aurora Sánchez también era cocinera: era la encargada de mantener el servicio de la casa junto a Bruno (Javivi). Aunque era muy querida en la familia, también era muy cotilla y tenía una relación en secreto con Bruno.

La mitad del elenco de Allí abajo

La producción de Antena 3 nació tras el coleo de Ocho apellidos vascos y al igual que la cinta de Martínez-Lázaro se basa en los estereotipos exagerados de vascos y andaluces. En la serie se podía encontrar desde personal de hospital, más bien torpe y poco trabajador, como Joze (Salva Reina) o Dolores (Noemí Ruiz), a camareros cotillas como Rafi (Alberto López) e Isabelita (Beatriz Cotobal). Por supuesto, no faltaban el flamenco y las referencias a la fiesta y la Feria de Abril. Toda una oda a los tópicos.

Fermín, espetero y vividor de La que se avecina

De nuevo Fernando Tejero encarnaba a un personaje poco trabajador, inculto, bastante chulo y pillín. Fermín era el padre de Lola (Macarena Gómez) y exmarido de Estela Reynolds (Antonia San Juan), espetero en las playas de Torremolinos (Málaga) y con diversas deudas con la justicia.

Paquillo, camarero de Los Serrano

Interpretado por Manolo Caro, Paquillo (Quillo) llevaba mucho tiempo trabajando en el bar de los hermanos Serrano bajo las órdenes de Diego (Antonio Resines) y Santi (Jesús Bonilla). Con un habla andaluza exagerada, se caracterizaba por trabajar poco, hacer continuos chistes y bromas y pasar mucho tiempo al teléfono hablando con sus conquistas.

Laura, la prima poco espabilada de Siete Vidas

Laura, encarnada por Paz Vega, era la prima lejana de Carlota (Blanca Portillo) y David (Toni Cantó) y la perspicacia y la inteligencia no eran precisamente sus grandes virtudes. De nivel económico alto, sus bromas, ocurrencias y sus numerosas relaciones sentimentales eran sus principales características.

Amparo, drogadicta en Sin identidad

Interpretada por la sevillana Verónica Sánchez, Amparo, procedente de un pequeño pueblo de Jaén, se prostituía y era drogadicta. Además de esta buena imagen del personaje, en la serie también se mostraba Andalucía y, especialmente, Jaén como un lugar donde todo el mundo consumía droga, era malhablado y se encontraba inmerso en tramas de delincuencia.

Dolores, peluquera nueva rica en Mis adorables vecinos

Dolores Mingo, encarnada por Paz Padilla, era una de las protagonistas de la serie junto a su marido Mariano Sánchez (Juanjo Cucalón). Aunque provenían de Usera, donde ambos regentaban una frutería hasta que se hicieron millonarios gracias al concurso de televisión que ganó su hija Sheila, el origen andaluz del personaje era innegable. Dolores era chabacana, espontánea, extrovertida y mentirosa. Todo virtudes.

Juanito, becario enamoradizo en ByB de boca en boca

El malagueño Dani Rovira, al igual que Paz Padilla y Fernando Tejero, es uno de esos actores que han interpretado más de una vez al típico andaluz. Esta vez, Juanito era el becario de la redacción de ByB de boca en boca, enamoradizo y poco espabilado. Compartía piso con su mejor amigo Mario, interpretado por el también malagueño Fran Perea.

Frutero de 7 Vidas

Machista y siempre de mal humor, el personaje que dio la fama a Santi Rodríguez y del cual se desconoce su nombre, tampoco ayudó a cambiar la imagen de los andaluces en la pequeña pantalla. Era retrógrado, homófobo, racista, vago y mentiroso, ya que durante la mayoría de la serie fingía una cojera. Toda una joya.

La Chusa, drogadicta y prostituta de La que se avecina

De nuevo Paz Padilla encarnando a un personaje de clase baja. La Chusa era una yonqui, exnovia de Coque, el portero de Mirador de Montepinar. Era un personaje mentiroso, ordinario y muy agresivo que robaba y agredía al resto de personajes con frecuencia.