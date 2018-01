"Ella fue modelo, después 'pareja de' y ahora es colaboradora con entidad propia".

Así ha presentado Risto Mejide a su última invitada en Chester in love, Alba Carrillo, a la que además atribuye ser "empresaria" y "madre", participó en los realities de Supervivientes y Supermodelo y ascendió a la fama por sus relaciones con el piloto Fonsi Nieto y el tenista Feliciano López.

El presentador ha abordado el tema de la belleza y si es "una bendición o una condena". Carrillo se ha puesto poética al dar su definición: "Trasciende a lo meramente físico, nos produce placer y además tiene alma, magia".

Pero el mundo de la moda, de la "belleza profesionalizada", como la define Risto, no le parece tan mágico. "Yo no quería ser modelo, no es vocacional y yo no me quería dedicar a esto", aclara Carrillo. La que fue concursante de Supermodelo asegura que el mundo de la moda desde dentro es "raro".

"Era surrealista, nos miraban el cuerpo y nos decían 'este es el peor cuerpo que he visto", recuerda, aunque señala que a ella no la machacaba eso porque estudiar una carrera le había dado "madurez mental". Pero se pregunta cómo afectaría a "quinceañeras del Este de Europa y que no tienen recursos".

Carrillo pide "levantar alfombras" en el mundo de la moda porque "hay mucha mierda ahí metida" y destapa el truco de los agentes de las modelos para saltarse los mínimos de peso exigidos.

"Hay una doble moral. En la Madrid Fashion Week tienes que dar un peso. Pero si lo das, no cabes en la ropa de los diseñadores. Así que te meten pesas en los sujetadores, te hacen beber dos litros de agua... pesas más de lo que pesas normalmente. Una incoherencia más del mundo de la estética", opina.

RISTO TIENE PREJUICIOS CONTRA ELLA

Risto ha admitido que tiene "un prejuicio" hacia ella porque la ha visto en la tele. "No porque seas rubia y guapa", aclara. Ha confesado que, cuando supo que iría a Chester, dijo: "¿Perdón?". Y le ha mostrado de dónde le viene esa actitud con un montaje de sus escenas más acaloradas en Supervivientes.

"No estoy orgullosa, obviamente, pero es parte de ser humano", ha respondido Carrillo.

Ante la insistencia de Risto de que ella sabía que la estaban grabando, se ha justificado: "Tu nunca has hecho un reality. Es una conversación. La he cagao. Es una parte de mí que no me hace sentir orgullosa. Todos tenemos una parte oscura".

Aunque ha asegurado que no trataba de ir de psicólogo, Risto se ha dedicado a analizar a su invitada, lo que se traduce en sacarle defectos. Ha apuntado que Carrillo siempre se compara con el resto de la gente cuando le criticas sus fallos y que le da miedo que la corrijan.

"AHÍ ES DONDE TU FRACASAS ESTREPITOSAMENTE"

El presentador se ha mostrado especialmente duro en su valoración de cómo lleva Carrillo las relaciones.

"La belleza te ayuda a seducir pero no a mantener una relación con alguien con quien has tenido algo. Ahí es donde tu fracasas estrepitosamente; llevarte mal con el hombre con quien tienes un hijo...", insinúa, sobre el mal momento que atraviesa con Fonsi Nieto.

"Las relaciones tienen sus altibajos. Es imposible que no nos reencontremos en algún momento. Ocurrirá porque somos buenas personas. Estoy contenta porque los genes de mi hijo son buenos en ese sentido", ha contestado la modelo, que asegura que el término 'cazafamosos' no le hace gracia.

En otro momento de la conversación, Carrillo ha culpado a Disney del broncazo que le metió a su madre en Supervivientes cuando ésta confesó que nunca había estado enamorada de su padre. Asegura que en las películas "las madres siempre están muertas y el referente son los padres".

LAS COSAS QUE LE "SALEN COMO EL CULO" A ALBA CARRILLO, SEGÚN RISTO

Aún así, la modelo no se arrepiente de lo que hizo. "¿Por qué tenemos que fingir que todo es estupendo y maravilloso y que nos queremos mucho siempre?".

Risto, que apunta que es una reacción de "una hija que no quiere parecerse a su madre porque en el fondo son igual de inconscientes, incoherentes y espontáneas", le ha hecho ver la incoherencia de exigirle a su madre esconder sus sentimientos y defender los propios alegando a la sinceridad.

"A lo mejor he fallado", ha reconocido Carrillo, que asegura que trataba de defender a su padre.

"Sí, como el culo", ha espetado el presentador, que considera que lo que hizo fue peor, al querer arrastrar al tema a un hombre que no quería participar en el programa.

Carrillo ha defendido que "el amor hay que lucharlo", y Risto se ha reído y le ha espetado: "¿Una persona que lleva tres años en una relación me está diciendo eso?".

"Pues yo lo hago, mucho", ha defendido Carrillo.

"Pues te sale también como el culo, eh", ha contestado el presentador.

"ME DAS MUY MAL ROLLO, ME VOY A IR RAYADA"

Aunque asegura que el presentador no es "el Risto que parecía" y que el amor le ha dulcificado, Carrillo no ha estado cómoda en la entrevista. Ha dicho que no quedaría con él "ni muerta", aunque lo ha relacionado con el deseo de no ofender a su mujer. Y su valoración final ha sido:

Esto ha sido peor que un parto. Yo estaba tranquila pero es que aprietas y aprietas... Me das muy mal rollo, me voy a ir rayada. Me voy contenta pero al psicólogo. Tengo más cosas de las que pensaba.

"Tienes otro problema y es que eres desconfiada", le ha contestado Risto.