El bulo sobre un asteroide chocando contra la Tierra que no te debes creer

En los últimos días, por Twitter ha circulado un bulo (menuda noticia, dirás): que un asteroide "potencialmente peligroso" ha cambiado su curso y se dirige hacia la Tierra, según la NASA.

Un bulo que se ha propagado con una imagen tranquilizadora, la de un meteorito chocando contra nuestro planeta, probablemente sacada de alguna película apocalíptica:

Pero tranquilidad. Ni "urgente", ni "confirmado". La NASA publicó hace unos días un tuit explicando muy claramente que el asteroide no sólo no se dirige hacia la Tierra sino que pasará a una distancia no menor a 10 veces la que hay entre nuestro planeta y la Luna.

Es decir, 4,2 millones de kilómetros. Una barbaridad.

An asteroid we've had our eye on for over 14 years will make a close approach to Earth on Feb. 4. No need to worry, during its closest approach, the asteroid will be no closer than 10x's the distance between Earth & the Moon, which is ~2.6 million miles: https://t.co/o89W24dGwspic.twitter.com/p5lVmdVW61