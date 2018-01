Abbas insta a los países de la UE a reconocer el Estado de Palestina: "Abrirá las puertas a la paz"

El presidente de Palestina, Mahmud Abbas, ha reclamado este lunes a los gobiernos de la UE que reconozcan al Estado palestino porque ello "abrirá las puertas a la paz" y ha defendido que la Unión Europea asuma "un papel político" en el proceso de paz para intentar alcanzar "una solución justa" basada en los parámetros internacionalmente reconocidos.

"Pedimos a sus estados miembro reconocer rápidamente al Estado de Palestina", ha reclamado el mandatario palestino en una breve comparecencia ante la prensa sin preguntas con la Alta Representante de Política Exterior y de Seguridad Común de la UE, Federica Mogherini, antes del almuerzo de trabajo informal que mantendrá con los ministros de Exteriores de los Veintiocho. Lo ha hecho, además, el mismo día en el que Estados Unidos ha insistido hoy en las posiciones que han llevado a los palestinos a descartarlo como mediador de un proceso de paz, durante la primera jornada de la visita de su vicepresidente, Mike Pence, a Israel, donde ha defendido que Jerusalén es la capital de dicho estado.

"Firm commitment of the EU to the two-state solution with Jerusalem as shared capital of the two states: the state of Israel and the state of Palestine. This is not the time to disengage" @FedericaMog welcomes Palestinian President Mahmoud Abbas in Brussels #FACpic.twitter.com/muiPozH4XA — EU External Action (@eu_eeas) 22 de enero de 2018

"Abrirá las puertas a la paz y animará al pueblo palestino a mantener la cultura de paz, que es la suya desde hace generaciones", ha remachado Abbas, que ha dejado claro que "no hay ninguna contradicción entre el reconocimiento y la reanudación de las negociaciones" y el reconocimiento del Estado palestino "animaría al pueblo palestino a mantener la esperanza de paz y a esperar que la paz llegue".

"La Unión Europea debería desempeñar también un papel político en este proceso en Oriente Próximo para alcanzar una solución justa, en base a los términos internacionalmente reconocidos y las resoluciones" de la ONU, ha remachado. A pesar de sus declaraciones recientes dando por muertos los Acuerdos de Oslo, Abbas ha reiterado su compromiso con las negociaciones como "única manera" de llegar a la paz entre israelíes y palestinos y resolver el conflicto "más longevo del mundo".

"Seguimos comprometidos también en continuar respetando los tratados firmados con Israel. Pero al mismo tiempo pedimos a Israel que cumpla su parte", ha avisado, dejando claro que "no es realista, ni imaginable" que sólo los palestinos cumplan y que las resoluciones de la ONU deben cumplirse "correctamente". "No podemos imaginar que tales resoluciones simplemente se quedan en papeles de archivo de la ONU", ha avisado.

¿POSIBLE ACUERDO?

"Hemos invertido mucho en el proyecto de construcción del Estado palestino y estamos buscando también qué opciones tenemos para reforzar nuestro apoyo de la UE", ha explicado Mogherini, sin ir más allá en ningún compromiso concreto.

"El reconocimiento está menos maduro que el Acuerdo de Asociación", ha resumido una fuente diplomática de la UE, que ha insistido en que la opción de iniciar negociaciones de un Acuerdo de Asociación completo con la Autoridad Palestina, que sólo podría firmarse y entrar en vigor sin embargo una vez constituido el Estado palestino, "no estaba sobre la mesa" para este lunes porque "no estaba maduro" y es algo que volverán a discutir los Veintiocho en "próximas semanas".

"El objetivo no era en ningún momento llegar en hora y media a un acuerdo sobre una iniciativa de este calado con (el vicepresidente de Estados Unidos, Mike) Pence en Israel. La gran mayoría pedía no caer en la trampa" de parecer que la UE apoya al bando palestino y Estados Unidos a Israel, ha precisado la fuente.

El ministro de Exteriores de Francia, Jean-Yves Le Drian, se ha quedado sólo al defender ante sus colegas que era "el momento de hacerlo", algo que también está abierto a "estudiar" España, según el jefe de la diplomacia española, Alfonso Dastis. Reino Unido y Alemania, también son de los países reticentes a dar el paso ya.

Dastis ha dicho que la Unión Europea quiere ofrecerle al presidente palestino "toda la ayuda", pero apelando a que se haga "sin romper los puentes" construidos con Estados Unidos, país que los 28 quieren mantener como "interlocutor" pese al "desacuerdo" con su decisión de trasladar la Embajada a Jerusalén.

SIN CONSENSO

Respecto al reconocimiento del Estado palestino, "no hay acuerdo entre los europeos" sobre el reconocimiento del Estado de Palestina, según fuentes diplomáticas. Suecia, Polonia, República Checa, Hungría, Rumanía, Malta, Chipre, Eslovaquia y Rumanía ya han reconocido al Estado palestino, muchos antes de entrar en la UE, mientras que otros como Reino Unido y Francia, rechazan reconocerlo ahora y enmarcan este paso "al final del proceso", como resultado de un acuerdo final de paz entre israelíes y palestinos, que aboque a la solución de dos estados.

Dastis ya dejó claro en diciembre que España daría este paso si hay "acuerdo" de los Veintiocho y cuando considerara que sea "más conducente para una solución del conflicto israelo-palestino" el pasado mes de diciembre, cuando los jefes de la diplomacia europea mantuvieron un desayuno de trabajo informal con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Abbas ha asegurado que la UE es el socio financiero "más importante" de Palestina y respeta sus "posiciones" pero le ha reclamado que asuma "un papel político" para ayudar a lograr una solución "justa".

La jefa de la diplomacia europea ha reiterado a Abbas el compromiso "firme" de la UE con una solución de dos estados con Jerusalén como capital de ambos, la "única" solución "realista y viable" para cumplir las aspiraciones de ambas partes. "Esta es y seguirá siendo la posición de la UE basada en los Acuerdos de Oslo y los consensos internacionales", incluidas las resoluciones de la ONU, ha remachado, al tiempo que ha vuelto a reiterar la oposición de la UE con la ampliación de asentamientos, algo "ilegal" según el Derecho Internacional.

"Para alcanzar este objetivo tenemos que hablar y actuar de forma sabia y consistente, con responsabilidad. Este no es el momento para dejar de implicarse", ha reclamado Mogherini, que ha insistido en que "más que nunca" se necesita la implicación de israelíes y palestinos para trabajar "juntos" hacia una solución "negociada".

Abbas también ha avisado de que "cualquier intento de reducir la financiación" para UNWRA -la agencia de la ONU de apoyo a los refugiados palestinos a la que Estados Unidos ha congelado la mitad de la ayuda para 2018-, "sólo tendrá dos significados: dejar a los refugiados palestinos a su suerte como víctimas de ideologías extremistas y del terrorismo o para pedirles que abandonen".

Mogherini tiende la mano a Abbas, durante su comparecencia en Bruselas.

Mogherini ha admitido que en estos momentos "críticos" hay que mantener el apoyo financiero a los palestinos. "Nuestro apoyo continuará, incluido a UNRWA", cuyo trabajo "inestimable" ha elogiado la dirigente europea y ha recordado que la UE y Noruega han convocado una reunión extraordinaria de los donantes a Palestina el 31 de enero en Bruselas.

El mandatario palestino también ha subrayado su determinación de lograr un "único" Estado unido en Cisjordania y Gaza, un único corpus normativo y un Ejército palestino, algo que "hará posible que el Estado exista" con "Jerusalén Este como capital", y en combatir el terrorismo, la violencia y el extremismo. "Estamos determinados a lograr este objetivo", ha dicho, respecto a la reconciliación entre palestinos.

La jefa de la diplomacia europea también ha subrayado la importancia de unificar los territorios palestinos para "una única autoridad legítima" para "mejorar" la situación de la población y ha reiterado la disposición de la UE a reactivar su misión en el paso fronterizo de Rafah, si ambas partes lo piden. "Será esencial para alcanzar una solución de dos estados negociada", ha recordado.

"JERUSALÉN ES LA CAPITAL DE ISRAEL"

El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, ha reclamado a los palestinos, por su parte, que regresen a la mesa de negociación; lo ha hecho desde Jerusalén, en el inicio de su visita oficial a Israel. "Jerusalén es la capital de Israel", ha remarcado en numerosas ocasiones el número dos de Washington en su primera jornada en la zona, en la que ha anunciado, además, el traslado de la embajada a la Ciudad Santa para "finales del año que viene", dos de las posiciones por las que los palestinos han boicoteado esta visita.

"Llevo años teniendo el honor de ocupar este puesto y recibir a líderes en la capital de Israel, Jerusalén, y esta es la primera vez que ambos podemos decir estas tres palabras", declaró el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en su encuentro con el vicepresidente.

Pence, desde anoche en Jerusalén, fue recibido con honores como "un verdadero amigo y aliado" de Israel, y mostró su convencimiento de que las nuevas posiciones de la Administración de Donald Trump abren "una nueva era" y "crean una oportunidad para la paz".

Mike Pence y Benjamin Netanyahu, con sus esposas, Karen y Sara, minutos antes de la cena oficial en la residencia del primer ministro de Israel.

"Instamos encarecidamente a los líderes palestinos a que vuelvan a sentarse a la mesa. La paz solo puede venir a través del diálogo", urgió hoy en el Parlamento israelí, en un discurso interrumpido por diputados de la Lista Común, de mayoría árabe y tercera fuerza política, que tras levantar pancartas con el lema "Jerusalén, capital de Palestina", fueron expulsados de la sesión.

El secretario general de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), Saeb Erekat, aseguró poco después que "la Administración de Estados Unidos es parte del problema más que de la solución". El que también es jefe negociador palestino condenó las palabras del mandatario estadounidense -evangélico declarado- y calificó su discurso de "mesiánico" y de "regalo para los extremistas", en alusión a las constantes referencias bíblicas para poner de manifiesto el vínculo del pueblo judío con la región. "Fue claro: violad la ley y las resoluciones internacionales y los Estados Unidos os recompensarán", ironizó en la cuenta de Twitter de la OLP.

Dr. Saeb Erekat: The messianic discourse of Pence is a gift to extremists & has proven that the US Administration is part of the problem rather than the solution. His message to the rest of the world is clear: violate international law & resolutions and the US will reward you. — Palestine PLO-NAD (@nadplo) 22 de enero de 2018

El pasado 6 de diciembre, Trump rompió con décadas de consenso internacional al pronunciarse sobre la capitalidad de Jerusalén, cuya parte oriental está ocupada por Israel desde la Guerra de los Seis Días de 1967 y anexionada en 1980 contra las resoluciones de la comunidad internacional. Desde entonces, ha quedado estancado el proceso de paz, que Trump anunció como el "definitivo", y los palestinos han cancelado todos los contactos diplomáticos con su Administración.

Por su parte, Netanyahu advirtió ayer al presidente palestino de que no hay alternativa a EEUU en un eventual proceso de paz y que su rechazo a reunirse con Washington muestra su falta de disposición. "Quien no esté dispuesto a hablar con los estadounidenses sobre la paz, es que no quiere la paz", dijo.

DERECHO A DEFENDERSE

Pence señaló hoy que "EEUU no tiene intención de tomar posiciones sobre ningún asunto final, incluyendo las fronteras concretas de la soberanía israelí en Jerusalén o la resolución de fronteras en disputa" y aclaró que "cualquier acuerdo de paz tiene que garantizar el derecho de Israel a defenderse por sí mismo".

"Si las dos partes están de acuerdo, EEUU apoyará la solución de los dos Estados", manifestó sobre la postura estadounidense, que por primera vez no contempla como única esta solución, a diferencia de las administraciones anteriores.

La agenda del vicepresidente continuará esta noche con una cena en la residencia oficial del primer ministro israelí, donde darán un discurso conjunto, y mañana por la mañana será recibido por el presidente, Reuvén Rivlin.

Los palestinos han convocado para este martes una huelga general en protesta por la presencia del vicepresidente en Jerusalén, que concluirá su gira por Oriente Medio por la tarde con una visita al Muro de las Lamentaciones, en la ciudad amurallada.