Incluso al más experto en Tinder le ha pasado alguna vez. Tras mucho deslizar a la izquierda sugerencias de emparejamiento que no le interesan, llega por fin algo que despierta su interés y, sin querer, hace lo que ha estado haciendo el rato anterior... y rechaza el perfil que la aplicación para ligar le ha mostrado como el ideal para tener una cita si la otra parte acepta.

Es un contratiempo y quizás una oportunidad perdida, pero sólo si te rindes. Y Hayden no lo hizo. Vale que se equivocó y rechazó el perfil de Claudia, de 20 años; pero hizo todo lo posible para enmendar su error.

¿Qué es todo lo posible? Primero: utilizar los pocos datos que recordaba del perfil que había visto. El nombre, la edad y la universidad, Missouri State. Poco más. ¿Y después? Escribir a todas las Claudia de ese centro educativo. Literalmente.

El bueno de Hayden les hizo llegar un mensaje en el que les explicaba que había tenido un error "de novato" en Tinder, describía las fotos de la chica cuyo perfil había descartado por equivocación y pedía ayuda para localizarla. Adjuntaba su perfil en Instagram por si había suerte...

Y la hubo. Claudia no sólo leyó su mensaje, sino que lo compartió en redes sociales, estupefacta. Su mensaje se ha vuelto viral: "Este chico ha escrito literalmente a todas las Claudias de Missouri State para encontrarme en Tinder".

THIS GUY LITERALLY EMAILED EVERY CLAUDIA AT MISSOURI STATE TO FIND ME ON TINDER pic.twitter.com/x8tQuYmj8Q