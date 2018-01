El director del FBI amenaza con dimitir ante las presiones del Gobierno de Trump

El director del FBI, Christopher Wray, ha amenazado con dimitir ante las continuas presiones del fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, para que destituya a altos cargos de la policía federal, según han informado varios medios estadounidenses.

Sessions ha sugerido a Wray que necesita "un nuevo comienzo" con varios de sus cargos, insinuando que debería obligar a renunciar a su 'número dos', Andrew McCabe, objeto de numerosas críticas por parte del presidente Donald Trump.

En respuesta, Wray ha dicho que dimitirá si McCabe es despedido o reasignado a un puesto diferente. A pesar de ello, ha despedido a otros dos altos cargos de la agencia criticados por Trump, según Politico.

El director del FBI fue elegido por el presidente para el puesto en agosto de 2017, después de que Trump despidiera al anterior director, James Comey, cuya mano derecha fue McCabe.

Comey lideraba la investigación sobre los posibles lazos entre Rusia y miembros de la campaña del magnate para facilitar su triunfo en las elecciones de 2016.

Al ser preguntado por Efe, un portavoz del FBI ha fechazado comentar sobre el asunto.

TRUMP NIEGA QUE WRAY HAYA AMENAZADO CON IRSE

Al ser preguntado este miércoles por un grupo de periodistas en la Casa Blanca, Trump ha asegurado que Wray nunca ha amenazado con dimitir y dice que está haciendo "un buen trabajo".

"No, no lo ha hecho para nada. No lo ha hecho ni un poquito", ha insistido Trump sobre las amenazas.

En los últimos meses, el millonario ha atacado duramente al FBI y ha afirmado que cuenta "con la peor reputación de su historia". También ha arremetido contra McCabe por las donaciones que su esposa, la demócrata Jill McCabe, recibió cuando compitió en 2015 por un escaño en el Senado por Virginia.

La mujer recibió 675.288 dólares de dos entidades asociadas al gobernador de Virginia, descrito como "el mejor amigo" del expresidente Bill Clinton. Al mismo tiempo, su marido participaba en la investigación que el FBI abrió a Hillary Clinton por el uso indebido de su email cuando era secretaria de Estado.

EL MAGNATE PREGUNTÓ A MCCABE SI VOTÓ POR HILLARY O POR ÉL

Según The Washington Post, Trump ha preguntado a la cara a McCabe por quién había votado en las elecciones de 2016 que le enfrentaron a Hillary Clinton. Entonces McCabe era director interino del FBI, hasta el nombramiento de Wray.

La conversación ocurrió en el despacho oval de la Casa Blanca poco después de que Trump despidieraa Comey, según han contado al diario funcionarios y exfuncionarios bajo condición de anonimato.

McCabe respondió a Trump que no votó en 2016.

En ese encuentro, Trump reprochó al actual 'número dos' del FBI que su esposa recibiera dinero del entorno de Clinton para su fallida campaña de 2015 al Senado de Virginia.

Según The Washington Post, la conversación entre Trump y McCabe es objeto de estudio del fiscal especial Robert Mueller, encargado de la investigación sobre la presunta injerencia rusa.