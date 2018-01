Vergonzosa cena de ejecutivos en Londres en la que acosaron a las 130 azafatas

Esta es la historia de una empresa contrató un grupo de chicas, hasta 130. Las necesitaba para una gala con empresarios, políticos y deportistas de primer nivel en el Reino Unido que, teóricamente, tenía como objetivo recaudar fondos para caridad. Y, sí, se lograron unos dos millones de libras pero, mientras se proyectaban imágenes de niños con tremendas necesidades básicas, los hombres que participaban en el evento -las mujeres no estaban invitadas, sólo contratadas- manoseaban y acosaban sexualmente a las jóvenes. Lo ha destapado el Financial Times.

El periódico envió a dos de sus periodistas de incógnito a la celebración del President's Club en Londres. Las azafatas tenían que usar unos cortos vestidos negros, con ropa interior a juego, antes de desfilar ante los invitados. Era orden de su patrón. Para recoger "fondos para buenas causas" como "recaudar dinero para los niños desfavorecidos", según apunta la web del President's Club Charitable Trust, se subastaron una noche en un club de striptease y un curso de cirugía plástica con la invitación "agregue picante a su esposa", entre otras cosas. También se podía pujar por asistir a un "almuerzo" con el ministro de Exteriores británico, Boris Johnson, y por "tomar el té" con el gobernador del Banco de Inglaterra, Mark Carney.

Según el Financial Times, la gala tenía dos presidentes conjuntos, el emprendedor inmobiliario londinense Bruce Ritchie y el empresario de artículos de lujo David Meller. La cena se celebró en el salón de baile del Hotel Dorchester de Londres y contó con la asistencia de 360 ​​hombres de negocios, políticos y financieros británicos.

Las azafatas explicaron que varios de los presentes habían levantado sus faldas e incluso hubo uno que le enseñó el pene a una de las chicas. En una fiesta posterior, celebrada en una habitación más pequeña frente al vestíbulo principal del Dorchester, un hombre descrito como una prominente figura de la sociedad había agarrado a una de las jóvenes por la cintura y la atrajo contra su estómago. "Estas demasiado sobria", dijo el hombre. "Quiero que te despojes de tus bragas y baile sobre esa mesa", añadió, según el citado diario.

