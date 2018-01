La indignación de Laura Escanes tras leer esta definición de "fácil" en el diccionario

Laura Escanes, influencer y mujer de Risto Mejide, ha mostrado su indignación en Twitter tras buscar en el diccionario de la RAE la palabra "fácil".

Escanes ha publicado un vídeo en el que se ve cómo busca con su móvil esta palabra en el diccionario y en el que señala la quinta acepción del término.

En ella, se puede leer lo siguiente:

"¿Alguien me explica esto?", se pregunta Escanes, en un mensaje que ha logrado más de 1.200 retuits en pocas horas.

¿Alguien me explica esto? pic.twitter.com/4QkBvYf1NP

Algunas de las respuestas al tuit son reacciones indignadas como la suya e incluso abundan recordando otros términos y definiciones como la de "sexo débil".

Se llama sociedad patriarcal y el lenguaje es machista. La @RAEinforma da un poquito de asquete al no querer revisarse en esto, pero la mayoría son muy señoros y muy machistas

Otras respuestas, sin embargo, explicaban que lo que hace la RAE es recoger términos y expresiones que se usan en el lenguaje popular y que el problema es de la sociedad, que es machista:

Supongo que la RAE compila tambien el uso corriente de determinados términos, el hecho de no incluirlos no conlleva que se dejen de usar, la tradición oral es tan poderosa como la escrita.

El problema no es de la Rae, es de la sociedad que lo usa. Si no se usara, no aparecería. Es un reflejo más de la sociedad machista en la que vivimos.