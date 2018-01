El colaborador de Zapeando (laSexta), Quique Peinado, ha compartido en su cuenta de Twitter un extenso hilo sobre el acoso en redes sociales.

Peinado ha escrito esto tras la última polémica tuitera, en la que parece que un famoso usuario anónimo de la derecha podría ser un concejal del Partido Popular de Teruel.

Hablando de su caso personal, Peinado explica que sufre a muchos haters (odiadores) y que lo que hace con ellos es silenciarlos y así evitar que puedan volver a insultarlo.

"Yo hace tiempo que silencio y no contesto, pero la cuota de odio que recibes por aquí es difícil que te compense", asegura.

HILITO: Sobre los que me reprochan el sentir empatía hacia gente que fomenta el odio en redes sociales: yo, que recibo bastante odio, sé lo desagradable que es, aunque pases y lo relativices. Una cosa es expresar opiniones o que te insulten por ellas...

...y otra es recibir odio personal. Que busquen hacerte daño a ti, no destrozar tus opiniones. Es distinto y cruzan una línea. Entiendo que quien lo hace se arriesga a que se lo hagan a él, pero aun así no es lo deseable y no puedo evitar empatizar...