Le pide a una chica hacerle un retrato y el resultado es tan ridículo que causa fascinación

No todos los días tiene uno la suerte de que un pintor se ofrezca a hacerle un retrato. Pero Stefi Machado la tuvo: uno de los selfies que publicó en redes sociales inspiró a un artista, que se dirigió a ella con toda la cortesía del mundo para pedirle permiso y convertir esa foto en un retrato pictórico.

"Es que como soy caballero pido permiso, porque hay gente que no les gusta que los dibuje", decía el artista en su mensaje a Stefi. Ella accedió y puso en sus manos la inspiradora foto:

La tuitera ha compartido el mensaje que recibió, la imagen que el pintor le pidió y, por supuesto, el resultado:

Nadie ha dudado de la buena intención de Jorgito (así se llama en Twitter el artista), pero su obra ha causado muchas bromas, fascinación y comparaciones con el Ecce Homo o la ya famosa e increíble foto de familia. Algunos también han defendido al autor de la obra:

Encima que te pide permiso para dibujarte, lo hace lo mejor que puede y no te habla babeando como la mayoría de los tíos, tu vas y lo humillas en público. Ya me gustaría verte a ti cogiendo un lápiz, que fijo que no sabes ni dibujar palotes.