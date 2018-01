🔴 EN DIRECTO- ERC niega el sacrificio de Puigdemont, pero quiere una investidura "real"

El expresidente de la Generalitat de Catalunya Carles Puigdemont asegura en una serie de mensajes de móvil que "Moncloa triunfa". "Esto se ha terminado", dice en referencia al proceso soberanista, para añadir: "Los nuestros nos han sacrificado, al menos a mí". Según ha informado El programa de Ana Rosa de Telecinco, esa serie de mensajes se los envió este martes el expresidente catalán a Toni Comín, exconseller de Salud, que como el propio Puigdemont se encuentra huido en Bélgica.

12:11 Ábalos, tras los mensajes de Puigdemont: "Demuestra que sus intenciones eran preservar sus intereses personales"

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha considerado que los mensajes emitidos por Carles Puigdemont a su exconsejero de Sanidad, Toni Comín, vienen a demostrar que el expresidente catalán "está en una empresa personal' y ahora 'habla de dedicarse a restaurar su reputación".

Según el "numero dos" de los socialistas, Puigdemont "no puede condicionar el futuro de un pueblo" cuando sus intenciones son "personales". "Se preocupa de lo propio y muy poco de la ciudadanía en general". En su opinión, "se comprueba ahora que el proceso independentista no tenía hoja de ruta definida", y ahora son latentes los "desencuentros" en el bloque catalanista.

"Cuando vemos a Puigdemont lamentarse de que se está sacrificando, no empatiza con el sacrificio de los catalanes ante la ingobernabilidad y la incertidumbre", ha enfatizado.

12:02 JxCat desconoce la veracidad de los mensajes pero los sitúa en ámbito privado

Junts per Catalunya (JxCat) desconoce la veracidad de los mensajes de su líder y expresidente catalán, Carles Puigdemont, desvelados por Telecinco, pero en todo caso remarca que, de ser ciertos, se circunscriben al ámbito privado.

11:46 Casado (PP): "No puede pretender que la orquesta siga sonando cuando el barco se hunde"

El vicesecretario general de Comunicación del PP, Pablo Casado, ha destacado este miércoles la "fractura" que se ha producido en el bloque independentista después de conocer los mensajes en los que el expresident catalán Carles Puigdemont reconoce que el procés "se ha terminado" y que sus compañeros le han "sacrificado".

En declaraciones a Europa Press Televisión, Casado ha asegurado que Puigdemont "no puede pretender que la orquesta siga sonando cuando el barco se hunde", sino dar un paso al lado 'por respeto a sus compañeros y a sus paisanos en Cataluña'.

11:39 Soraya Sáenz de Santamaría: "Torrent tiene que abrir una nueva ronda de negociaciones"

La vicepresidenta del Gobierno ha dicho que hay que "reconocer" que esto se ha acabado y ha opinado que "Torrent tiene que abrir una nueva ronda de negociaciones".

11:29 Comín prepara una querella contra Telecinco por difundir sus mensajes, según eldiario.es

Según informa eldiario.es, Toni Comín está preparando una querella contra Telecinco por difundir los mensajes de su teléfono móvil.

11:23 Rivera: los separatistas tienen miedo de decir a Puigdemont que "se acabó"

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha asegurado que los independentistas tienen "miedo" a decir que el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, no volverá a ser presidente de Cataluña y ha afirmado que España no puede paralizarse porque "unos no dicen la verdad a sus votantes".

"Todo el mundo en los pasillos del Parlament asume que Puigdemont no va a volver y no va a ser president pero no se atreven a decirlo", ha dicho en una entrevista en la COPE.

El líder de la formación naranja ha rechazado impulsar una investidura fallida de su líder en Cataluña, Inés Arrimadas, para que comiencen a correr los plazos para unas nuevas elecciones en el caso de que ningún candidato sea investido porque sería utilizarla como "un cartucho o una artimaña jurídica".

Ha insistido en que son los independentistas los que tienen '"a pelota en su tejado, a los que les toca proponer un candidato y perder el miedo" a decir a Puigdemont "que se acabó".

11:14 ERC niega el sacrificio de Puigdemont, pero quiere una investidura "real"

La diputada de ERC Teresa Jordà ha dicho que no le consta que se haya "sacrificado" a Carles Puigdemont como candidato a la Presidencia de Cataluña, pero ha recalcado que están buscando que haya una investidura "efectiva" y "real", porque "con simbolismos" no se gana un país.

Jordà ha hecho estas declaraciones en el Congreso de los Diputados al ser preguntada por los mensajes enviados por Puigdemont al diputado de ERC Toni Comín.

"No me consta", ha asegurado la diputada republicana, que ha incidido en que ERC está a la espera de que se vuelva a convocar el pleno de investidura, en el que será "importantísimo" tener un candidato que "sea presidente y que lo sea de manera efectiva".

Preguntada si habría que nombrar un nuevo candidato, ha contestado que eso depende de los 68 diputados independentistas, pero que "de momento, el candidato es Carles Puigdemont". "Estamos a la espera de ver qué pasa, pero sí intentando que esta investidura sea real y sea efectiva, porque con los simbolismos no vamos a ganar un país", ha insistido.