El monólogo de la actriz Cristina Castaño en la gala de la 32ª edición de los Premios Goya antes de presentar el galardón al Mejor cortometraje fue uno de los momentos más comentados de la gala, por el dardo feminista que incluía:

"Esta noche soy la encargada de presentar los Goya... o sea, no, perdón. Los Goya no. Los Goya este año los presentan dos hombres. No, perdón, está muy bien porque hasta ahora sólo lo había hecho uno", afirmó.

Sus palabras fueron aplaudidas por algunos, que en redes sociales llegaron a pedir que sea la presentadora de la próxima edición. A otros, en cambio, no les hizo gracia y recordaron que ha habido mujeres al frente de la gala, como la humorista Eva Hache o la actriz Rosa María Sardá.

@LeticiaDolera y @cristinacastano presentando el año que viene los Goya sería una fantasía (y bastante necesario) 💜 #Goya2018 — Dankilla 🏹 pa mala tu Ana War🥑 (@mmmyab_) 3 de febrero de 2018