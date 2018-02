La magnífica conversación de Paquita Salas con Penélope Cruz en los Goya

¡Se descubrió el pastel! Paquita Salas, el fenómeno mediático del momento, ha desvelado una magnífica conversación que ha mantenido entre bastidores con Penélope Cruz durante la gala de los Goya. Junto a una curiosa imagen, Paquita confesaba: "Aquí Penélope preguntándome dónde estaba el jamón y los pinchos de tortilla. No le he dicho que me los he terminado yo, claro".

Aquí Penélope preguntándome donde estaba el jamón y los pinchos de tortilla. No le he dicho que me los he terminado yo, claro. #Goya2018pic.twitter.com/aoneKG0ZH5 — Paquita Salas (@PaquitaSalas) 3 de febrero de 2018

El personaje creado por Los Javis ya había acaparado todas las miradas en el discurso que dio durante la ceremonia. Tanto, que para muchos fue el mejor momento de la edición y enseguida empezaron a sonar las peticiones para que Paquita Salas fuese la presentadora de los Goya del año que viene.

Pero Paquita no solo tuvo sus minutos de gloria durante la gala. Durante toda la noche del sábado, la dueña de la agencia PS Management, estuvo toda la noche comentando la ceremonia con su particular estilo en su cuenta de Twitter. Y aquí fue donde más brilló.

Entre los muchos mensajes publicados por la representante, Paquita Salas compartía la imagen con Penélope. Y claro, teniendo en cuenta la personalidad del personaje, la publicación ha dado lugar a multitud de comentarios divertidos.

Le he tenido que dar un Tigretón que llevaba en el bolso porque la pobre venía sin cenar. — Paquita Salas (@PaquitaSalas) 3 de febrero de 2018

y el dyc con torreznos? — Cines.com (@cinescom) 3 de febrero de 2018

Ella es más de Larios. Siempre Larios — Carlos Pascual (@PascuCharles) 3 de febrero de 2018