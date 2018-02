Piensa en ese amigo que siempre destroza las canciones cuando visitáis un karaoke. Multiplica el horror por mil y aún te quedarás corto ante lo que ha hecho el Google Translate con uno de los temas más míticos de los años 80, el Devuélveme a mi chica de los Hombres G.

Como puedes ver en el vídeo de más arriba, un usuario de Youtube se ha atrevido a pasar el tema por el servicio de traducción del gigante de Internet y ha acabado por lograr un viral de esos que uno no sabe ni cómo calificar: es divertido, es curioso, es llamativo, y a la vez es molesto, como para romperte los tímpanos. No es que no haya ritmo ni entonación, no es que "jersey" sea de pronto "Yersey", es que la pobre voz de robot se nota que lo está pasando mal, muy mal. Un tema destrozado, vaya.

Cómo se hace

Para que Google Translate pueda interpretar esta famosa canción, se usó la función "escuchar" del sistema, que permite que las personas puedan oír la forma correcta de una palabra o frase en un idioma diferente al suyo.

Tal como se ve en el video compartido en YouTube, el bloguero pegó la letra de la canción en el traductor y luego pulsó en el icono que permite "hablar" al robot. Los seguidores de los Hombres G aún están llorando con el resultado. Como analgésico, te dejamos con la versión original: