Pérez-Reverte publica lo que estaba haciendo un día como hoy hace 25 años y arrasa en Twitter

El periodista y escritor Arturo Pérez-Reverte ha retuiteado una imagen publicada por el Ejército del Aire, de 1993, en la que se le muestra en su época de reportero en la guerra de los Balcanes, en Bosnia.

Pérez Reverte cubrió diversos conflictos armados en su época como corresponsal, ente ellos los de Chipre, Líbano, Eritrea, el Sáhara, las Malvinas, El Salvador, Nicaragua, Chad, Libia, Sudán, Mozambique, Angola, el golfo Pérsico, Croacia, Bosnia, etc.

La foto, que ya tiene 2.400 'me gusta', ha generado un interesante debate en el que el escritor se ha mostrado muy activo.

Jablanica, creo recordar. Bosnia, 1993. Y lo del refugio de atrás no era para decorar el paisaje. Allí, a nuestros cascos azules les caían a todas horas y por todos lados. Eran buenos y valientes chicos duros. Parece que fue ayer, y han pasado 25 años. https://t.co/bjuiWf2Vff

Se lo agradezco infinito, pero no me importaría estar todavía como en Beirut en 1976. pic.twitter.com/jI9t4m9h6P

La única prensa que estuvo en Jablanica fuimos Márquez y yo, que yo recuerde. Y el día que cayó estando allí lo contamos en el telediario. También creo recordar que, como era un valle, se oía el cebollazo serbio al salir, antes de que llegara. Corríjame si me equivoco. Un saludo.

Entonces, quién daba la información a la prensa cuando no estaban ustedes allí? Tengo varias anécdotas de información que contaba el telediario y que no se correspondía para nada con la realidad, y al contrario, situaciones complicadas de las que nunca se informó

La información la daba la oficina de prensa del Ejército en Medjgore, que nunca mencionaba momentos críticos o lo hacía a su modo. Por eso fuimos a Jablanica y a otros lugares, a verlo nosotros. Pero no podíamos estar en todas partes. Aun así, no se quejará de dónde estuvimos.

No me quejo de su trabajo! Al contrario. Se lo agradezco! Me asusta la manipulación de la información por parte del ejercito. Si investigara todas las muertes de militares españoles durante la misión se llevaría muchas sorpresas