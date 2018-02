La actuación de 'Got Talent' que hizo llorar a Risto Mejide y Laura Escanes

Risto Mejide ha olvidado su papel de tipo duro en el último programa de Got Talent, emitido este viernes en Telecinco. Su mujer, Laura Escanes, acudió al programa por primera vez y acompañó a su marido desde el palco de honor. Ambos se llevaron una sorpresa con uno de los concursantes de la noche y protagonizaron uno de los momentos más emotivos de la edición.

Todo empezó con la actuación del Coro Góspel de Córdoba, que participaron con un número de canciones de Queen. Además del coro, el grupo contaba con un cantante solista y el director del coro. Al jurado no le convenció la actuación del solista y fue en él en quien se centraron las críticas. A Mejide ya se le veía más benévolo que en otras ocasiones, e incluso llegó a defender al solita. "Le estamos destrozando, pobrecillo", dijo a sus compañeros.

Finalmente, el Coro Góspel obtuvo los cuatro síes del jurado y mientras todos lo celebraban con abrazos y felicitaciones, Mejide exclamó: "¡Un momento! Me acabo de dar cuenta de quién eres", le dijo Mejide al que había dirigido al coro.

Esta revelación causó mucha expectación entre el público y los miembros del jurado. "¿Tú eres el que ha cantado la canción con los votos de mi boda?", preguntó Mejide.

Al responder el concursante que sí, Mejide salió al escenario para darle un abrazo. En ese momento, la cámara enfocó por primera vez a Escanes aplaudiendo en el palco.

Pero la sorpresa del matrimonio, no se terminó ahí. Santi Millán salió en ese momento al escenario, con una guitarra en la mano, para anunciar la siguiente actuación: "Él es el siguiente artista", aseguró el presentador refiriéndose al director del coro.

Mientras el concursante se preparaba para su actuación, el programa emitió la entrevista previa en la que el participante se presentaba como Nacho Lozano y explicaba lo de la canción que compuso con los votos matrimoniales de Mejide. "Mi mujer los leyó y como le encantaron, me los envió. Y me dijo: 'yo creo que le puedes hacer una música, ¿no?'. Como yo me dedico a eso, lo hice y se lo enviamos como un regalo", contó Lozano.

En el plató, Edurne le preguntó a Mejide si se iba a emocionar y su compañero del jurado respondió nervioso pero sonriente: "Pues no lo sé", admitió.

El concursante cantó una canción de Rafael, Escándalo, pero imitando varias voces, como la de Sergio Dalma, Miguel Bosé, Manolo García o Joaquín Sabina. La actuación gustó mucho al jurado, pero todos tenían en mente lo que estaba por venir. Durante las valoraciones, volvió a salir al escenario Santi Millán para hacerle una petición al concursante: "¿Podrías cantar un poco la canción de los votos de Risto?", pidió el presentador.

"Para mí es un auténtico honor cantar para ti una pequeña estrofa y el estribillo", respondió Lozano dirigiéndose a Mejide. Entonces el miembro del jurado miró a su mujer que lo observaba todo desde el palco y Escanes dio su consentimiento. Mejide entonces concedió: "Venga sí, una pequeña estrofa", accedió.

Mientras el concursante tocaba la canción, Mejide y Escanes intercambiaron alguna mirada de emoción y ambos terminaron con lágrimas en los ojos. Al terminar, Edurne abrazó a su compañero emocionado.

Finalmente, el concursante pasó a la siguiente fase con los cuatro síes del jurado. Puedes ver el momento completo pinchando aquí.