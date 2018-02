La supermodelo Gigi Hadid ha contestado a quienes han criticado su aspecto tras sus desfiles en la semana de la moda de Nueva York y lo ha hecho con una confesión: sufre desde hace años la enfermedad de Hashimoto.

Es una enfermedad de la tiroides y la modelo ha explicado en Twitter que esa es la razón por la que algunos la ven "demasiado delgada". Esa afección es también la que explica que muchos la considerasen "demasiado gorda" para la industria en sus comienzos, como ella misma ha recordado.

For those of you so determined to come up w why my body has changed over the years, you may not know that when I started @ 17 I was not yet diagnosed w/Hashimoto's disease; those of u who called me "too big for the industry" were seeing inflammation & water retention due to that. — Gigi Hadid (@GiGiHadid) 11 de febrero de 2018

Hadid ha publicado una serie de mensajes en su perfil de Twitter, en los que ha señalado también que lleva años medicándose "para combatir los síntomas, que además de los cambios físicos, son una fatiga extrema, problemas de metabolismo, problemas a la hora de retener el calor". La modelo también ha revelado que ha formado parte de un ensayo médico que tenía por objeto equilibrar sus niveles tiroideos.

Over the last few years I've been properly medicated to help symptoms including those, as well as extreme fatigue, metabolism issues, body's ability to retain heat, etc ... I was also part of a holistic medical trial that helped my thyroid levels balance out. — Gigi Hadid (@GiGiHadid) 11 de febrero de 2018

"Quizás soy demasiado delgada para vosotros", dice la modelo, "sinceramente esta delgadez no es la que yo querría, pero me siento sana internamente y sigo creciendo y aprendiendo todos los días con mi cuerpo, como todo el mundo".

Although stress & excessive travel can also affect the body, I have always eaten the same, my body just handles it differently now that my health is better. I may be "too skinny" for u, honestly this skinny isn't what I want to be, but I feel healthier internally and (cont) — Gigi Hadid (@GiGiHadid) 11 de febrero de 2018

En su cadena de mensajes, Hadid también ha criticado que se dé por hecho que consume drogas: "No juzgo a los demás, pero las drogas no son lo mío. Dejad de ponerme en ese saco simplemenente por que no entendéis la manera en la que mi cuerpo ha madurado".

Please, as social media users & human beings in general, learn to have more empathy for others and know that you never really know the whole story. Use your energy to lift those that you admire rather than be cruel to those u don't. — Gigi Hadid (@GiGiHadid) 11 de febrero de 2018

El alegato de la supermodelo acaba con un contundente mensaje a favor de la empatía, que tiene más de 64.000 retuits: "Por favor, como usuarios de redes sociales y seres humanos en general, aprendamos a tener más empatía por los demás y tomemos conciencia de que nunca sabemos realmente la historia completa de cada persona. Usemos nuestra energía para elevar a aquellos a los que admiras en lugar de siendo cruel con aquellos a los que no admiras".