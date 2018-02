Le hacen la pregunta sexual más directa de 'First Dates' y ella sorprende desvelando su detalle más íntimo

Mohamed, un modelo y vigilante de Málaga de 25 años, no se anduvo por las ramas con su cita de First Dates. Al chico le atrajo mucho Jesica, una diseñadora gráfica de 25 años, y se lo hizo saber de la manera más directa posible: preguntándole sin tapujos sobre su vida sexual.

La cosa empezó con un inocente piropo ("tienes los ojos muy grandes y bonitos, es que me estoy quedando...") y, de ahí a la cama, pasaron segundos:

"¿Y sexualmente eres muy activa? A ver, en la cama cómo eres. Hay que saber de todo", comenzó entonces Mohamed, ante la cara de incredulidad de Jesica.

"¿Hay que saberlo?", respondió la chica, quien se defendió contraatacando: "Mejor comprobarlo que saberlo, pero bueno, yo te cuento... un brindis por la preguntita del millón de si soy activa o no. Soy activa... pero también pasiva, depende del momento. Yo me adapto a todo", respondió entonces Jesica ante un Mohamed a quien la sonrisa ya se le salía de la cara.

"De lo cómodo que he estado surgió la conversación y fue una conversación fluida", explicó ante la cámara el chaval, quien no se conformaba:

- Mohamed. ¿Qué postura te suele gustar en la cama? - Jesica. Arriba... - Mohamed. Manejando, ¿no? - Jesica. ¿Y tu postura? - Mohamed. Soy tradicional, yo encima, por ejemplo. Te pones un poquillo nerviosilla... - Jesica. No suelo hablar de cosas de sexo... - Mohamed. Yo tampoco... - Jesica. Tú sí, si no paras de preguntarme.

Ante la cámara, Jesica aseguró que se tuvo que reír "porque no suelo tener citas tan directas... y me he reído mucho".

La charla no terminó mal, y tuvo como colofón un pasional beso que les llevó, directamente, hasta la sentencia final:

Entonces, la cosa acabó MUUUUY bien...:

"Me he reído mucho contigo y eres muy directo a veces", reconoció Jesica, quien le dio un gran sí a Mohamed.