Susanna Griso cuenta cómo Matías Prats la ponía contra las cuerdas en los telediarios

Trabajar con Matías Prats puede ser muy divertido y enriquecedor o no ser un camino de rosas, al someter a sus compañeros a ciertos aprietos de vez en cuando. De hecho, eso es lo que le pasó en varias ocasiones a Susanna Griso cuando compartía informativo con el presentador.

La catalana estuvo contra las cuerdas en varias ocasiones debido a los chistes y las bromas de Prats, tal y como ha relatado en El Hormiguero este jueves. Preguntada por Pablo Motos sobre los chistes a los que el legendario de Antena 3 tiene acostumbrada a la audiencia, la presentadora ha comentado que el periodista "se gustaba, y cada vez los iba teatralizando más".

La presentadora de Espejo Público fue la víctima de sus primeros chistes, con los que Prats intentaba siempre pillarle por sorpresa para ver su reacción, y "ponerme siempre en el aprieto". "El día que me fui porque estaba a punto de evacuar, embarazadísima, me sacó un chupete", ha añadido.

El informativo, siempre con sorpresa

"Siempre hacíamos un informativo con sorpresa", ha contado Griso, que además ha confesado que todo el equipo era cómplice de las bromas de Matías Prats. Todos menos ella, claro.

Sin embargo, no todas las reacciones estaban cargadas de risas ante las primeras gracias de la pareja de informativos de Mónica Carrillo. "Él me decía: 'Susanna, aunque no te haga gracia intenta reírte', porque había veces que yo decía que no me hacía ni puñetera gracia". Pero Prats insistía: "Hombre, interactúa, que parezca que nos llevamos bien". "Nos adoramos", ha aclarado Griso tras relatar la historia de la evolución cómica de Matías Prats.