César Cadaval, de Los Morancos, cuenta el puñetazo que le dio un jugador del Sevilla

César Cadaval, de Los Morancos, ha estado como segundo invitado en Mi casa es la tuya, el programa de Bertín Osborne en Telecinco, acompañando a Joaquín, el jugador del Betis. Cadaval es un buen amigo del jugador bético a pesar de ser un conocido sevillista. Mientras los tres estaban comiendo Cadaval contó una anécdota que le ocurrió en los vestuarios del Sevilla Fútbol Club.

En una ocasión, el hermano menor de los Morancos, se cayó de un caballo y se rompió un brazo. Después de quitarse la escayola, el humorista fue al club de su equipo a hacer rehabilitación. Todas las mañanas acudía a las sesiones con el fisioterapeuta del equipo. Al terminar, se paseaba por el vestuario, donde ya estaban todos los futbolistas cambiándose y allí les gastaba bromas a todos.

"A uno que era muy bajito, David, le decía: 'ponte de pie para hablar conmigo'; A Luis Fabiano, que no metía gol nunca: 'a ver si metes un gol el domingo', y cosas así. Yo le gastaba bromas a todos porque me conocían y además estaba allí todos los días", explicó Cadaval. Pero una mañana, había un jugador nuevo. Era el serbio Ivica Dragutinovic. "Dos armarios de cuatro puertas", le describió el humorista.

Esa mañana, después de su rehabilitación, Cadaval hizo su paseo por el vestuario, gastando sus habituales bromas a los jugadores. "Y vi a Aitor Ocio, que es mi compadre y le dije 'qué guapo eres mi alma', haciéndome así un poquito el.... Ya sabes. Y miré al que estaba al lado, que yo no le conocía y le dije 'y tú', y le tiré un beso", contó.

El desconocido era Dragutinovic. Al salir del vestuario, Cadaval se encontró con el utillero del Sevilla, limpiando las botas y le preguntó qué tal estaba. En ese momento llegó Dragutinovic, le tocó la espalda y en cuanto se volvió, le dio un puñetazo. "Me dio una pedazo de mascá. Y yo me caí contra las botas y todo lo que había ahí que estaba limpiando el utillero", contó Cadaval.

El humorista aseguró que el futbolista se le quiso echar de nuevo encima, pero que el utillero lo sujetó. "Yo creí que era Superman de cómo lo cogió. Y se formó una movida que no veas", afirmó.

En aquel momento, Cadaval escuchó que alguien le decía: "Coge un palo". "Y yo dije... un palo... lo que voy a coger es un taxi y yo ya estoy en mi casa. ¿Voy a coger un palo con lo fuerte que está este? Dije, por qué no me habré peleado yo con Jesús Navas, que es pequeñito", explicó entre risas.

No volvió en una semana a rehabilitación. "Y menos mal que me cogió de refilón, que se me coge de frente...", agradeció. El humorista terminó de contar esta experiencia deseándole buena suerte al jugador. "Que le vaya muy bien su vida", concluyó.

