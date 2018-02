El absurdo gol que vas a ver repetido en todos los informativos

No le busquen explicación porque no la tiene.

Mark Flekken, portero del Duisburgo, equipo de la segunda división alemana, dejó a todo el mundo sorprendido por lo que hizo durante el partido ante el Ingolstadt.

Quizá porque minutos antes había parado un penalti para su equipo, no lo sabemos, pero el caso es que mientras el rival estaba atacando, él estaba en las nubes, de espaldas al campo, dentro de su portería.

Atentos a la secuencia:

Aquí puedes ver la jugada completa:

Por suerte, su equipo terminó ganando 2-1 y todo quedó en una anécdota. Eso sí, una que veremos repetida en todos los informativos del mundo.

Do you ever just forget you're playing football? Because same. pic.twitter.com/A6NxYQpxNN