El vídeo de la niña y la paloma que no podrás dejar de ver

La típica escena de una madre ayudando a su hija a dar de comer a las palomas se ha convertido en todo un fenómeno viral en Twitter en las últimas 24 horas.

Y todo gracias a la increíble velocidad de manos de la pequeña que vemos en el vídeo, quien agarra por el pescuezo a una de las palomas para meterle un trozo de pan en el pico.

Lo ha publicado la usuaria @helenhousandi y lleva la friolera de 185.000 retuits y más de 300.000 'me gusta'.

Y sí, como ella misma dice, hemos visto 100 veces el vídeo y no podemos dejar de reír:

I've watched this GIF at least 100 times now, cry-laughing the entire time. pic.twitter.com/Hih7VJe28T