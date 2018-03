Ovación en TV3 a este magistrado del Supremo por lo que dijo del "fugado" Puigdemont y los "presos políticos"

El magistrado emérito del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín, participó el pasado sábado en el programa Preguntes freqüents, de la televisión autonómica de Cataluña TV3.

En un momento dado de su intervención, y después de que el periodista Pablo Montesinos se refiriera al expresident de la Generalitat Carles Puigdemont como un "fugado de la justicia porque no quiere dar la cara ante los tribunales", el juez argumentó que "fugado, en absoluto, y si no que algunos recuerden la serie de El Fugitivo": "Era un señor que estaba escondido, huido, pero fugado no porque está a disposición de la justicia, ya que el señor Llarena puso en marcha una orden detención y la retiró. Me gustaría que algún día explicara a los españoles por qué un juez retira una orden de detención. Yo no lo he visto en la vida", afirmó Martín Pallín.

Continuó el prestigioso jurista: "Y después cuando Puigdemont se va a Copenhague Llarena dice algo increíble, que es que no la pone en marcha porque quiere que lo detengan. Que lo explique, porque yo como juez no lo entiendo", explicó.

En referencia a si Puigdemont está exiliado, el magistrado emérito del Supremo consideró: "¿Exiliado? No lo creo. Si se levanta la orden de detención nacional y la prisión provisional podría venir a España y se arreglarían las cosas para este momento, no para el futuro".

Tras esta exposición, la presentadora del espacio le preguntó si los "políticos catalanes presos son presos políticos". La respuesta del magistrado, que provocó una ovación cerrada en el plató de la televisión autonómica, ha incendiado Twitter. Argumentó tajante Martín Pallín: "Bueno, evidentemente. Pero parece que no lo digo yo, si no un señor suizo que, todo hay que decirlo, tienen fama de tener una profunda cultura política", afirmó el prestigioso jurista.

"El responsable de la Oficina Federal de Berna ha dicho que España no sueñe con la extradición porque son delitos políticos", sentenció Martín Pallín.

