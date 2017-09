Cómo conseguir trabajo. Cómo conseguir clientes

Tanto si buscas encontrar empleo como si buscas encontrar clientes para tu empresa, existen dos semillas que contienen la fórmula del éxito y que son comunes a ambos: la claridad y la diferenciación.

Veamos cómo aplica la claridad al primer ámbito, la búsqueda de empleo.

La gente que busca un trabajo normalmente invierte su energía en solicitar ayuda de otros. Esto es un acierto, dado que la mayor parte de los trabajos se obtiene a través de alguien que se encuentra dentro, no fuera, de nuestra esfera de influencia. El problema no está en pedir la ayuda, sino en no saber explicar de forma cristalina qué tipo de ayuda se necesita realmente. Es un problema de claridad. La mayor parte de las veces la gente sí quiere ayudarte, pero no sabe cómo hacerlo. Tú eres el responsable de guiarlos por ese camino.

Si no puedes explicar en un solo renglón cuál es tu trabajo, o encuentras un nuevo trabajo, o encuentras un nuevo renglón.

@ANXO

En el caso de la empresa, el problema más común a la hora de comunicar con claridad qué vendes reside en ser incapaz de explicar tu producto en una sola línea.

Cuando a principios de siglo Apple lanzó el iPod al mercado, tuvo un altísimo éxito en parte por saber comunicar de forma clara y sencilla en qué consistía su producto:

«1.000 canciones en tu bolsillo».

El primer eslogan de 8Belts fue «mide lo que aprendes», lo cual era terrible porque no decía nada. Con el tiempo lo fuimos mejorando hasta dar con «Habla chino en 8 meses», que sí comunica e impacta.

La gente estaría más dispuesta a ayudarte a vender tu producto y el boca a boca (o boca-oreja) se propagaría a mayor velocidad si supiera comunicarlo mejor. Y esa responsabilidad no es de ellos, sino nuestra. Que la gente sepa comunicar con claridad nuestro producto, depende de la claridad con que nosotros se lo comuniquemos a ellos.

La segunda semilla es la diferenciación.

Como veíamos en un Peldaño anterior, lo peor que puedes hacer para conseguir trabajo es enviar tu currículum a un mar de currículums al que diariamente abastecen miles de ríos con más currículums. Es cuestión de números. Si estás optando a un puesto al que también optan 999 personas más, tus probabilidades matemáticas de conseguirlo son exactamente una entre mil.

Ten conciencia de qué te diferencia y comunícalo con una claridad aplastante.

La clave está en la diferenciación.

Sé creativo. Haz una lista de lo que hace todo el mundo, a fin de hacer justo lo contrario. Recuerda que para conseguir un destino diferente es necesario tomar un camino distinto. Piensa por encima de todo en dos cosas. Qué habilidades y experiencia te hacen especial por un lado, y qué necesidades puedes suplir en una empresa, por otro.

Desde que lanzamos 8Belts.com he tenido que entrevistar a cientos de personas, y te puedo asegurar que no hay ningún empleador que no esté dispuesto a dar trabajo a una persona que haya identificado una necesidad que el empleador tiene y que él le demuestre que es capaz de eliminar. Si es necesario, trabaja gratis durante unos días para demostrar tu valía. Si te acaban dando el trabajo, esos días te habrán supuesto una excelente inversión.

En el caso de la empresa, la diferenciación pasa por saber qué diferencia a tu producto para luego usar la comunicación para ser percibido como tal. Todas las personas que venden ese producto deben poder responder a la pregunta «¿qué hace que tu producto sea único?» en cuestión de segundos. Si no lo hacen, o bien desconocen las virtudes del producto, en cuyo caso deben ser formados para ello, o bien el producto no las tiene, en cuyo caso deben ser creadas.

En ambos casos, la clave reside en alcanzar un único objetivo, el cual procede de ambas semillas: conseguir que nuestro interlocutor entienda claramente qué nos diferencia, a fin de que se quede con la sensación de que no comprar lo que vendemos sería un desacierto, tanto si el producto eres tú, como si es un servicio.

