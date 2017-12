10 modelos hispanas de tallas grandes que los medios están ignorando

Quien me conoce sabe que no soy precisamente amiga de las 'listas' que la prensa ha hecho en la industria de la moda. Muchas son hechas por amiguismos, otras muchas son pagadas y rara vez reflejan la justa realidad de lo que es mi mercado, mercado que abrí, que represento y conozco de pies a cabeza, lo que me permite hablar hoy de este tema con propiedad.

Hace poco sacaron una lista del baúl de los recuerdos y la hicieron viral –volvemos con el tema de la viralidad- donde se reflejaban 'las 20 modelos de tallas grandes mejor pagadas y exitosas', de esa lista había una modelo ya delgada, otra bulímica, otra muerta y tres retiradas. ¿De qué éxito me están hablando? Es una falta de respeto para el lector, pero más allá, para tantas y tantas chicas que no tienen dinero para pagar un relaciones públicas, que se inician y no tienen idea de cómo se maneja esto. Es una industria muy difícil, competitiva, muy dañada por el intrusismo, donde mucha gente no está peleando limpio ni por las razones correctas.

En estos tiempos 2.0 la viralidad ha hecho mucho daño, porque se destaca con exceso grotesco cosas, situaciones, personas que no necesariamente son positivas o se lo han ganado, sumado al hecho de lo cansado que en lo personal se me hace leer titulares destacando a las mismas personas una, otra y otra vez. Por eso siempre le digo a la gente: digieran con lupa lo que leen, no todo es lo que parece...

Sentí la necesidad, debido a ello, de presentarles brevemente -por temas de espacio- a 10 modelos de tallas grandes que en distintos países de habla hispana están trabajando durísimo por hacerse un nombre y la prensa no les da el lugar que merecen, por estar hablando una y otra vez de las mismas modelos y de temas relacionados a ellas que no aportan absolutamente nada a la conversación. Las cosas como son.

No son solo modelos, son chicas que están haciendo cosas relevantes, importantes en la industria de tallas grandes ¡Están siendo noticia y están siendo ignoradas!

Es una competencia injusta y desproporcionada a la que nos someten los medios, comparado con la espectacular y absorbente cobertura que les hacen a modelos de países del primer mundo. Por eso a cada una de estas chicas las admiro tanto y hoy les brindo un pequeño homenaje.

¡Son unas campeonas!

Sin orden en particular, ellas son:

Paula Andrea LaTata

Paula, colombiana, además de haber estudiado actuación, dar conferencias sobre empoderamiento femenino y un sinfín de cosas para las cuales –todas- se ha preparado académicamente, es en la actualidad la única modelo de tallas grandes con más de 40 años, y además imagen para una variedad importante de marcas, para quienes dicen que solo pueden modelar hasta cierta edad. Las cosas han cambiado y Paula es un ejemplo de ello.

Juliana Valencia

Juliana además de ser maquilladora profesional, es en la actualidad la apuesta más joven en la industria de tallas grandes de su país, Colombia. Recientemente incursionó en la animación y poco a poco se ha ido preparando para crecer y explotar su talento al máximo. Es uno de los rostros más hermosos en la industria de tallas grandes.

Ana María Ramírez

Ana María en la actualidad está haciendo historia y rompiendo los cánones estéticos a todo lo que da, es la primera y única modelo de tallas grandes con alopecia, y no solo es modelo, actualmente compite en Curvy Colombia, el primer reinado dedicado a las tallas grandes de ese país.

¡Bravo Ana!

Sheila López

Oriunda de Texas, de familia latina, fue la única hispana finalista en el reciente evento de selección de búsqueda de modelos que hiciera la firma Ashley Stewart. Nada fácil. Todo mi respeto. Aunque apenas inicia, lo ha hecho con muy buen pie.

Carolina Castro

Carolina Castro es sin temor a exagerar la modelo de tallas grandes con más influencia orgánica en las redes en España. Es impresionante como la quieren, como arrastra gente, siempre para bien. Carolina es un must en esta industria, puesto que muestra una estética absolutamente diferente al 99% de las otras modelos. Diversidad con amor, eso es Carolina.

También es vlogger, y cada semana trae temas interesantes a su canal de youtube, a la par lleva una revista/blog muy interesante, dedicado también a las tallas grandes.

Joss Corona

Joss es uno de los rostros nuevos de la industria. Fue la única latina de tallas grandes que desfiló en el New York Fashion Week edición 2017. ¡Entrada por la puerta grande se llama eso!

Belleza Made in Mexico.

Nathaly Pérez Guevara

Administrativa de profesión, es además de la primera generación de modelos de su natal Colombia, dirige "Belleza con curvas Colombia" un grupo online de apoyo donde a diario se transmite buena vibra y autoestima con responsabilidad y buen gusto. Colabora además con un segmento de radio semanal. Para bellezas con curvas las de Nathaly.

Brenda Mato

Brenda es pionera en el modelaje de tallas grandes en Argentina, pero no solo eso, Brenda fundó la primera agencia de tallas grandes en su país: Plus Model Argentina, plantando de una vez por todas la diversidad en la moda, abriendo la discusión tan necesaria además sobre la diversidad de cuerpos en la industria. Es además una invitada fija en conferencias de empoderamiento femenino. Brenda, no es una modelo más...

María Eugenia Donoso

María Eugenia es un canto a la vida, al ¡Sí se puede! Luego de escaparse de las garras de los trastornos alimenticios, asumió su cuerpo sanamente y se convirtió en la primera modelo de tallas grandes ecuatoriana. Fundó la primera agencia de modelos de tallas grandes del país: Plus Trends. Tomó las riendas de un mercado ignorado. Tiene su propia línea de bañadores, de ropa casual, hasta un perfume, todo orientado a la mujer XL ecuatoriana. Y a la par colabora con otros medios, da conferencias, no se queda quieta trabajando en pro a este mercado tan desatendido.

Gabriela Veniago

Gabriela es una paraguaya que viene pisando fuerte. Además de haber ganado el título actual de "Miss gordita Paraguay" en una reñida competencia, ahora apuesta al modelaje, pisando fuerte con gran apoyo de la prensa y sé que viene mucho más para ella. Convirtiéndose en parte de esta primera generación del país que abre esta industria.

Como ven, todas son mujeres fascinantes, con distintas historias, todas mujeres necesarias y valiosas en esta industria, mujeres que vale la pena conocer y que la prensa está ignorando abiertamente (yo incluída)

Es necesario un ejercicio de auto-evaluación por parte de la prensa, porque al menos trato igualitario a lo que respecta a nosotras, no es precisamente lo que nos dan...

Si eres modelo, bloguera u otro talento de la industria de tallas grandes contáctame, cuéntame de tu trabajo. Esta no será la última lista que haga, porque ahora es que nosotros tenemos cosas en positivo que destacar.

Esta lista continuará...

¡Hasta la próxima!

