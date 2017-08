Cinco motivos por los que no bebo alcohol

Aquí van algunas de las frases que me dicen con frecuencia: "¿Por qué no bebes"; "¿Lo haces por motivos religiosos?". "Te estás perdiendo toda la diversión"; "Una noche de fiesta no puede ser épica si la recuerdas al día siguiente"; "¿Cómo puedes llevar diez años viviendo en Londres y no beber?"; "Hace falta tomar alcohol para desinhibirse y pasárselo bien"; "Hay estudios que dicen que deberías tomar una copa de vino al día".

Mis respuestas suelen variar según lo que se me ocurre en ese momento.

1. "Hay estudios que dicen que deberías tomar una copa de vino al día".

Podría encontrar un montón de estudios que defiendan tanto el consumo moderado como el consumo nulo y los pros y los contras de cada decisión. No voy a entrar a comentar las repercusiones en la salud porque ni siquiera los médicos se ponen de acuerdo. Lo que sí es cierto, y esto va en consonancia con las Escrituras de la cultura bharatiya, es que todo en exceso es malo.

2. "¿Lo haces por motivos religiosos?".

Una conversación es capaz de cambiarte la vida. Yo mantuve varias conversaciones con Nidhi Chaitanya, de la Misión Chinmaya. Una de esas conversaciones la tuve con trece años. Estábamos en una joyería mientras mis padres compraban y le estaba contando los cambios que estaba percibiendo en mis amigos. Con mucho tacto, Nidhi me hizo ver que, si la función del alcohol es hacer perder el juicio, ¿para qué iba a querer que tomara el control de mi mente, aunque fuera en pequeñas cantidades? La religión es un medio de aumentar el control sobre nuestra mente. La cultura bharatiya compara la mente con un mono. ¿Para qué darle alcohol si lo que quiero es domarlo? Como si no hubiera ya bastantes obstáculos en la complicada misión que supone controlar la mente propia. Gracias, Nidhi, por permitir que mi gurú Swami Chinmayananda me hablara a través de ti para ser la brújula moral de mi vida. Y gracias por enseñarme a tomar mis propias decisiones en lugar de dármelo todo masticado.

3. "Pero ¡todo el mundo bebe! No puedes hacer contactos y relacionarte con la gente si no sigues la cultura de los pubs de Londres".

¿Y yo por qué tengo que beber? ¿Por la presión social? De una forma u otra, siempre me las he arreglado para rodearme de amigos que me quieren tal y como soy y que nunca me han presionado para que beba. Bueno, realmente, beber nunca fue una opción para mí, así que esa presión nunca ha existido. Saben que nunca voy a beber y creo que lo tienen asumido. Muchas gracias a estos maravillosos amigos.

Los trabajos que he tenido implicaban establecer redes de contactos, ir a fiestas glamurosas y a concursos de moda... Pero ¿cómo voy a establecer relaciones personales y profesionales con la gente si no estoy en plenas facultades para encontrar un terreno común sobre el que empezar a hablar y establecer vínculos? Y si lo consigo, ¿para qué necesito tener una copa en la mano?

4. "Una noche de fiesta no puede ser épica si la recuerdas al día siguiente".

Si me lo paso bien una noche, ¿por qué olvidarla? Me gusta retener cada pequeño recuerdo y disfrutarlo. Además, mis amigos íntimos pueden dar fe de que puedo volverme loca y pasármelo genial sin probar una gota de alcohol. No necesito nada de eso para divertirme. Si me hiciera falta tomar algo para convertirme en otra persona, simplemente esa persona no sería yo misma.

5. "Hay que beber algo antes de cantar en el karaoke".

No me hace falta beber para salir a cantar en un karaoke, echar una carrera por el Puente del Milenio en Londres o hacer alguna otra locura que les contaría en el futuro a los niños. Puedo hacer cualquier locura, como el resto de la gente, o incluso más original, sin tener que probar un sorbo de alcohol. Para desinhibirme no necesito alcohol, sino viveka y vairagya (discernimiento y desapego). Formando parte de la cultura bharatiya y siendo seguidora de Swami Chinmayananda, ¿cómo no iba a seguir los más altos estándares?

Este post fue publicado originalmente en el 'HuffPost' India y ha sido traducido del inglés por Daniel Templeman Sauco.