Hay una manera empírica de demostrar que Dios existe. ¿ El capitán América existe ? Sin duda, es un personaje de cómic. Sin embargo eso no lo hace real. Así que, Dios existe.

Donald Trump existe y es real, sin embargo no es Dios. Y tampoco es el diablo, también demostrable empíricamente. Si Obama fue bueno, Trump no puede ser el diablo. Ya que no son tan diferentes. A no ser que Obama no sea Dios, que podría ser. Sus diferencias solo ocupan espacios construidos para la política. Diferentes escenografías para vomitar, cada cual, su vacío discurso populista. Al fin y al cabo solo se trata de creer o no creer.

Ni antes Bush ni Trump ahora, firmaron los acuerdos por el cambio climático. Entre sus mandatos, y durante la administración de Obama, el país siguió siendo el más contaminante del planeta. Por diablo o por Dios, Putin tampoco firmó en París. Sí firmaron los gobiernos de China, Indonesia, Brasil, México, Australia, Reino Unido, Alemania, Francia... más el resto de países desarrollados incluido España. A pesar de no cumplir con la reducción de los niveles contaminantes ya pactados en anteriores acuerdos internacionales, increíblemente sus gobernantes se mostraron públicamente indignados por la decisión del gobierno norteamericano. Trump puede presumir de gobernar el país más contaminante de la Tierra, pero no de ser el único.

Me viene a la mente una canción de Elvis Presley, "Devil in disguise" (Diablo disfrazado).

Evitar el predecible cambio climático es vital para nosotros. Extinguiremos la vida, incluida la nuestra. Acabaremos con el Mundo, pero no con el planeta.