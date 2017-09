Costa Rica, un país sin ejército ni contaminación: la utopía existe

Costa Rica es uno de los destinos más visitados por los turistas españoles. La exuberancia de sus parques naturales y la seguridad hacen que este país sea para mucha gente el primer contacto con America Latina. Del país tico (así llaman a Costa Rica) sabemos que tiene muchos parques naturales con anfibios, monos, tirolinas, playas, volcanes y touroperadores. Pero hay que destacar otros aspectos que no salen en las fotos de los catálogos de las agencias de viaje.

Decir que el desarrollo de un país se consigue gracias al trabajo de unos gobernantes eficientes y una población comprometida suena a mantra teórico, pero en la práctica es así. Costa Rica está situada en el corazón de Centro América, rodeada de países que han vivido golpes de estado, guerras civiles, violencia en las calles y corrupción como forma de gobierno. En este contexto, el país tico mantiene desde la vigente constitución de 1949 una de las democracias más sólidas del planeta gracias, entre otras cosas, a la abolición del ejército.

En la primavera de 1948 vivieron una guerra civil de apenas un mes de duración que sirvió para que la nación tomara conciencia de la amenaza militar. Si las armas de un país se utilizan contra su propia población, lo razonable sería prohibir el ejercito. Así lo entendieron en Costa Rica y el 1 de diciembre de 1948 se proclama la abolición del ejercito, perpetuada al año siguiente en la constitución. Sí, has leído bien. Costa Rica uno de los países más seguros del mundo, no tiene ejército desde hace 70 años.

Con esta estructura de Estado, entran en los convulsos años 80 con todos los países del entorno envueltos en guerras civiles, conflictos fronterizos y amenazas territoriales. Costa Rica, lejos de plantearse recuperar el ejercito para protegerse, se convierte en el gran pacificador de Centro América. Por este trabajo en favor de la paz concedieron al país, de manos de su presidente Oscar Arias, todos los reconocimientos internacionales, incluidos el premio Nobel de la Paz en 1987 y el Príncipe de Asturias en 1988.

En 2007 anunciaron planes para convertirse en el primer país del mundo neutral en carbono, esto es, no emitir a la atmósfera más carbono del que el país es capaz de absorber.

Llegamos al siglo XXI y una nueva amenaza llamada cambio climático sacude el planeta. Es hora de que Costa Rica afronte este desafío fiel a su estilo. En el año 2007 anunciaron planes para convertirse en el primer país del mundo neutral en carbono, esto es, no emitir a la atmósfera más carbono del que el país es capaz de absorber. Esta decisión no ha venido impuesta por ningún protocolo firmado en Kioto o París, lo han decidido hacer de forma voluntaria.

Este ambicioso objetivo plantean conseguirlo en 2021, año del bicentenario como nación independiente. Para conmemorar esta efeméride, cualquier otro país del mundo organizaría un gran desfile militar, pero ya sabemos que en Costa Rica es imposible, así que como alternativa se han propuesto este reto medioambiental, objetivo que también pretende conseguir Nueva Zelanda. Lamentablemente nadie más se ha sumado al reto de ser el primer país neutral en carbono del mundo.

Tanto hablar de democracia, apuesta por la paz y compromiso medioambiental, no he tenido tiempo de mencionar a los monos, ranas y volcanes del país. No te preocupes mi estimado lector. Aquí te dejo un vídeo con una muestra de lo que encontrarás cuando visites Costa Rica, un país cuyo lema es ¡Pura vida!