Nueva York ha sido el lugar elegido por Banksy para su última intervención. El artista anónimo ya eligió la ciudad estadounidense en 2013 para montar una exposición urbana durante el mes de octubre llamada Better out than in.

Esta vez ha situado su obra en la esfera del reloj de una sucursal de un banco de Greenwich Village que será demolido próximamente. La obra, que apareció este miércoles, es una rata, que según muchos seguidores del artista, hace referencia a la imagen que ya hizo en la exposición neoyorkina. En esta que se veía una rata señalando una pintada en el que se leía: "Esto no es una carrera" (It's not a race). Son especulaciones, ya que aún no se ha hecho público ningún significado.

El artista ha compartido las imágenes de su nueva obra en su cuenta de Instagram, por lo que, como no sucedió con otras, está totalmente confirmada su autoría.

A post shared by Banksy (@banksy) on Mar 14, 2018 at 12:10pm PDT