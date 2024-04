Busca en Google qué santo es el día en el que Sánchez anunciará su decisión y nadie se lo puede creer

Europa Press via Getty Images

Todo el mundo permanece a la espera de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anuncie el próximo lunes 29 de abril lo que ha decidido tras varios días de reflexión desde que hiciera pública una carta en la que abría la puerta a una posible dimisión.

El pasado miércoles envío un escrito desde su perfil de X en el que aseguraba que cancelaba su agenda "unos días" y se replantearía su continuidad tras los "ataques" a su mujer.

Una noticia que ha dejado en shock a toda España y que está copando todos los titulares de los últimos días en los medios de comunicación tanto nacionales como internacionales.

La carta de Pedro Sánchez ha generado, sobre todo, muchas reacciones en redes sociales. Algunas de personas que le muestran su apoyo y le invitan a que continúe y otros que, al contrario, le critican por tal reflexión.

Pero nada tiene que ver con lo que ha hecho el usuario de X @Juristanloqcido. Tras buscar en Google qué santo es el del próximo 29 de abril, se ha llevado una sorpresa que no deja de compartirse.

El mismo día en el que el presidente del Gobierno dará a conocer su decisión, se celebra la festividad de San Pedro mártir. "Que el lunes es San Pedro mártir JAJA Sánchez está desatado", ha asegurado el usuario.

Al dar a conocer el día, las reacciones no se han hecho esperar y decenas de personas no han dudado en bromear con un tuit que lleva más de 3.000 me gusta: