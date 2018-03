Chimo Bayo, el nuevo patrón de la campaña de 'Narcos' en Netflix

El agente Peña y compañía se van a Las Fallas. Netflix ha centrado la última campaña publicitaria en la capital valenciana y su protagonista no podría ser otro que el DJ Chimo Bayo. El artista de la Ruta del bacalao interpreta su versión particular del tema principal de la serie, la canción Tuyo del cantautor y artista brasileño Rodrigo Amarante. No tiene desperdicio.

Además de este vídeo, que la productora de la serie ha compartido en Twitter junto al texto: "Un buen Patrón es aquel que corta el bacalao", también han anunciado un concierto promocional gratuito en Las Fallas. El evento tendrá lugar este viernes 16 de marzo en la Plaza Doctor Collado.

Ese fuego que le quema por dentro son las ganas de ver al Patrón de Valencia en directo en la Plaza del Doctor Collado. Únase a la rumba y no olvide traer a su mamá, a su papá, a su abuelita y a sus hijitos. pic.twitter.com/vspE3Kzl4B — Netflix España (@NetflixES) 15 de marzo de 2018

Las reacciones al videoclip han sido unánimes en la red social, donde los seguidores se han volcado con la promoción.

Un premio para estos publicistas pero ya hu ha — KrisBou (@kris_bou) 15 de marzo de 2018

Tras esto solo puedo decir: "A NETFLIX SE LE RESPETA, FILLUEPUTAS MALPARITS". Bravisimo!! Ole por vuestros creativos!!! Vuestro monografic de falles esta siendo lo puto mas — Pepillogrito (@PepilloGrito) 15 de marzo de 2018

Serie documental de la ruta? Va! Dadme una alegría — Droi (@DroiPraxiz) 15 de marzo de 2018

Pacho Bayo. — Rey Cholo (@cholomirey) 15 de marzo de 2018

joder, qué temazo! vuestro equipo de publicidad es muy crack! — Princesa Somorda (@PrincesaSomorda) 15 de marzo de 2018

podría ser también el nuevo trailer de la nueva temporada de Strangers Things 😂😂 ¡Brutal! — Raúl Mínguez 🇪🇸 (@raulminguez) 15 de marzo de 2018

La campaña centrada en Valencia se hizo pública este lunes 12 de marzo cuando publicaron un vídeo en el que se entremezclaban los tiroteos más recordados de la serie, como si formasen parte de la Mascletá, junto a un mensaje final: "A Valencia se la respeta".

Malparits, suban el volumen y que tiemble el suelo. Hoy la mascletá corre por cuenta de Narcos. pic.twitter.com/Klh1KmvR8a — Netflix España (@NetflixES) 12 de marzo de 2018

La cuarta temporada de Narcos, que no tiene aún fecha de estreno, contará con las incorporaciones de los actores Diego Luna y Michael Peña. Además, el escenario de la serie se moverá de Colombia a México, concretamente a la ciudad de Guadalajara, donde se ubican la mayoría de los capítulos.