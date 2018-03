Edurne sobre Amaia y Alfred: "Creo que van a hacer un papelón"

Edurne tiene clara su opinión sobre Amaia y Alfred. "Yo ya he dicho que me encantan, creo que tienen magia encima del escenario, tienen un talentazo y la canción es preciosa", ha afirmado al blog de Telecinco Que no salga de aquí.

La cantante se refiere a Tu Canción, el tema con el que los triunfitos representarán a España en la próxima edición de Eurovisión, que se celebrará en mayo en Lisboa, Portugal.

Edurne sabe cómo se sienten. La cantante también concursó en Operación Triunfo en 2006 y nueve años después participó en el certamen musical europeo con su canción Amanecer.

Ahora, ha aprovechado el micrófono de la bloguera para dar un consejo a Amaia y Alfred: "Que lo disfruten porque son unos meses intensos y de mucho trabajo, pero es una experiencia única. Es una responsabilidad pero ante todo tienen que disfrutar y aprovecharlo".

"Estoy segura de que van a hacer un papelón increíble y sobre todo que nos van a emocionar a todos. Eso lo tengo clarísimo", ha afirmado Edurne.

Sobre el resultado, la cantante no se arriesga. "¡Pueden pasar tantas cosas en Eurovisión! Pero creo que quedarán en buen lugar. Espero que ganen, pero si no es así, que queden en buen lugar, y si no, ¡tampoco pasa nada!", ha concluido la cantante.