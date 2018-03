Nacho Montes quita la peluca en directo a Leticia Sabater

Me apuesto lo que queráis a que si la peluca se la quita a otra persona, es expulsado del plató inmediatamente. Pero como es Leticia Sabater nos reímos y no pasa nada. #ConexionHonduras1

Es necesario quitarle la peluca a Leticia Sabater? No entiendo la broma, me parece una falta de compañerismo! A otra compañera no se le hubiera ocurrido hacerselo, pero como es Leticia S. todo vale. Así no... #ConexionHonduras1