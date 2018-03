La irónica respuesta de Cynthia Nixon tras ser tachada de "lesbiana no cualificada"

Cynthia Nixon, conocida por interpretar a Miranda Hobbes en Sexo en Nueva York, anunciaba hace unos días que se presentará a las primarias para ocupar el cargo de gobernador en Nueva York. Sin embargo, parece que la decisión de la actriz ha levantado las primeras ampollas en el ambiente político.

Nixon, que ha mostrado abiertamente su bisexualidad, se ha postulado para una de las oficinas más importantes del estado y, si consigue ganar las primarias, se convertiría en una de las primeras mujeres candidatas vinculada al mundo LGTB.

La candidatura de la actriz ha despertado la reacción negativa de otra mujer de la política neoyorquina, Christine Quinn, conocida por defender los derechos del colectivo homosexual y por trabajar en el equipo del gobernador actual, Andrew Cuomo. Quinn acusó a Nixon de no ser apta para postularse al cargo por ser una "lesbiana no cualificada".

Christine Quinn hizo referencia al apoyo que la actriz mostró en el año 2013 a Bill de Blasio en su carrera por la alcaldía, por lo que la política declaró al New York Post: "Cynthia Nixon se oponía a que una lesbiana cualificada se convirtiera en alcaldesa de la ciudad de Nueva York. Ahora quiere ser una lesbiana no cualificada la gobernadora de Nueva York. Debes tener experiencia. Ella no está cualificada para ser la gobernadora". Además, apuntó que Nixon "nunca dirigió una organización".

La respuesta de la actriz no se ha hecho esperar, y ha utilizado su cuenta de Twitter para contestar:

"When I announced yesterday that I'm running for gov, one of Cuomo's top surrogates dismissed me as an "unqualified lesbian." It's true that I never received my certificate from the Department of Lesbian Affairs, though in my defense there's a lot of paperwork required." 🤷‍♀️ — Cynthia Nixon (@CynthiaNixon) 21 de marzo de 2018

"Cuando anuncié ayer que me postulo para el gobierno, uno de los principales apoyos de Cuomo me describió como una "lesbiana no cualificada". Es cierto que nunca recibí mi certificado del Departamento de Asuntos Lésbicos, aunque en mi defensa diré que hay una gran cantidad de papeleo requerido", escribía en un tuit Nixon.

Antes esta respuesta, Quinn sólo pudo disculparse por la parte del término "lésbico", pero no por decir "no cualificada".

To be clear, Cynthia Nixon's identity has no bearing on her candidacy and it was not my intention to suggest it did. I want to be clear about that. I would never, EVER, criticize someone because of their identity. 1/4 — Christine Quinn (@chriscquinn) 20 de marzo de 2018

"Para ser claros, la identidad de Cynthia Nixon no tiene nada que ver con su candidatura y no era mi intención sugerir que sí. Quiero ser clara acerca de eso. NUNCA, NUNCA, criticaría a alguien por su identidad".

The real point I am trying to make is that qualifications matter and records matter. I do not believe she has the qualifications or the record. 4/4 — Christine Quinn (@chriscquinn) 20 de marzo de 2018

"El verdadero punto que trato de plantear es que las cualificaciones son importantes y los logros importan. No creo que ella tenga las cualificaciones o el logro".

Lo cierto es que la fama de Nixon no solo ha estado vinculada a su faceta como actriz. De hecho, lleva involucrada en el mundo de la política en Nueva York desde 2013, cuando apoyó la candidatura de Bill de Blasio para la alcaldía de la ciudad. Además, ha hecho campaña muchas veces para mejorar el sistema educativo y ha defendido los derechos tanto de las mujeres como del colectivo LGTB.