7 veces en las que Beatriz Talegón rectificó tras tragarse un bulo

A muchos ya no sorprende que la exmilitante socialista y tertuliana Beatriz Talegón meta la pata en las redes sociales al creerse un bulo.

El último ejemplo se produjo este miércoles, cuando la Guardia Civil la reprendió por dar por buena una información que aseguraba que dos guardias civiles habían sido interceptados intentando entrar en la residencia de Puigdemont en Waterloo (Bélgica), cuando en realidad eran dos hombres disfrazados de agentes de la Benemérita.

"Atención a esto, porque es GRAVE", dijo Talegón a quien la Guardia Civil instó a rectificar. Ella lo hizo a su manera: "Tienen ustedes toda la razón. A partir de ahora, cuando alguien se me presente vestido con el uniforme y vestido con el uniforme de la Guardia Civil, tendré que pensar que se trata de alguien disfrazado y que quiere gastarme una broma".

Pero no siempre ha rectificado a medias. A veces lo ha hecho del todo, llegando a borrar sus tuits, y en otras simplemente no ha respondido a la rectificación.

Estas son otras ocasiones en las que Talegón tuvo que recoger cable por una metedura de pata:

Cuando se encontró la cura del cáncer PERO NO

Mayo de 2014. Beatriz Talegón comparte un artículo publicado en un blog de WordPress titulado "Descubren cura del Cáncer y es bloqueada por las farmacéuticas". El hecho de que tamaña noticia sólo saliera en un medio residual sino que escribieran "cáncer" con mayúscula no hizo sospechar a la exmilitante socialista, que tuiteó lo siguiente: "Encuentran cura para el cáncer, pero no es rentable para las farmacéuticas y quienes nos gobiernan".

Encuentran cura para el cáncer, pero no es rentable para las farmacéuticas y quienes nos gobiernan:http://t.co/Nz9gAZXypG — Bea Talegón 🎗 (@BeatrizTalegon) 7 de mayo de 2014

Le cayó la del pulpo:

@BeatrizTalegon Si no sabes manejar tu responsabilidad es mejor que no te metas en temas tan delicados y que ignoras de manera lamentable. — Antonio Maestre (@AntonioMaestre) 7 de mayo de 2014

Hey @BeatrizTalegon, lo de linkar artículos poco creíbles con tanta antigüedad lo llevas bien, ¿no? Ponte de paso el de "Elvis sigue vivo". — Raquel Sastre.Cómica (@raquelsastrecom) 7 de mayo de 2014

¿Y los chemtrails qué opinan de esto, @BeatrizTalegon? — Proscojoncio (@Proscojoncio) 7 de mayo de 2014

@BeatrizTalegon que te creas estas magufadas es de traca.... — Alvaro Villa (@avillafoto) 7 de mayo de 2014

Evidentemente y por desgracia, todavía no se ha dado con la cura del cáncer.

Cuando se creyó esta loquísima propuesta de Ciudadanos

Ciudadanos propondrá que las empresas puedan obligar a los trabajadores que despidan a devolver los salarios cobrados. Es cierto que en los últimos tiempos hemos visto de todo en política, pero esta loquísima propuesta no era cierta. Y por varias razones.

Primero, porque probablemente sea algo que atente contra los Derechos Humanos. Y segundo y más importante, porque fue publicado por una web satírica, La Voz Popular. Ergo, era una broma.

Sin embargo, Talegón entró al trapo absolutamente indignada (normal): "¿Y les va a votar alguien? ¿El despedido tendrá que indemnizar a la empresa? Estáis locos, Albert Rivera".

Al ser citado, el propio Rivera reaccionó contestando a Talegón: "¿Pero cómo puedes creerte esa barbaridad Bea? Un poco más de rigor, por favor. Ni está en nuestro programa ni nunca estará".

@BeatrizTalegon pero como puedes creerte esa barbaridad Bea? Un poco más de rigor por favor. Ni está en nuestro programa ni nunca estará. — Albert Rivera (@Albert_Rivera) 1 de octubre de 2015

Este gif resume lo que hizo Talegón:

"Sí, me he tragado la noticia de Ciudadanos. Afortunadamente, Alberto Rivera me ha aclarado la "broma". Borro el tuit para no dar confusión", rectificó.

Sí, me he tragado la noticia de Ciudadanos. Afortunadamente @Albert_Rivera me ha aclarado la "broma". Borro el twit para no dar confusión — Bea Talegón 🎗 (@BeatrizTalegon) 1 de octubre de 2015

Cuando anunció este "bombazo" y le estalló en las manos

Esto ni siquiera era una noticia falsa, sino que ella la transformó en un producto de su imaginación. En diciembre de 2015, pocos días después de las elecciones del 20 de diciembre de aquel año, El País publicó que Rajoy tenía pensado ofrecer al PSOE una reforma de la Constitución y presidir el Congreso.

Pero Talegón entendió esto: "¡Bombazo! ¡Rajoy le ofrece el Gobierno a Pedro Sánchez!".

Después rectificó y reconoció merecer "cien latigazos" por su confusión:

Si, merezco cien latigazos por decir "gobernar el congreso" en lugar de "presidir". En cualquier caso significa "jugar con la tablet". — Bea Talegón 🎗 (@BeatrizTalegon) 22 de diciembre de 2015

Cuando Jordi Évole la engañó

El 23 de febrero de 2014, el programa Salvados de Jordi Évole emitió Operación Palace, un documental en el que se hacía creer al espectador que el golpe de Estado del 23-F fue todo un teatro dirigido por José Luis Garci al que se prestaron tanto los líderes políticos de la época como el rey Juan Carlos.

Talegón alucinó al verlo y dio por hecho que aquella ficción era la pura realidad. Por eso escribió estos dos mensajes:

Ojalá lo que dicen en el documental no lo hubiésemos leído antes en investigaciones SERiAS! Pero sí...Ale, a espabilar que nos toman el pelo — Bea Talegón 🎗 (@BeatrizTalegon) 23 de febrero de 2014

Sea lo que sea al final del docu, os digo que en "Soberanos e Intervenidos", capítulo 4, se explica TODO (salvo lo de Garci, que flipo) — Bea Talegón 🎗 (@BeatrizTalegon) 23 de febrero de 2014

Le costó admitir su error:

Que nos la hayan colado con el docu (a pesar de flipar a ratos), no significa que haya cosas que alucinaremos al saber... — Bea Talegón 🎗 (@BeatrizTalegon) 23 de febrero de 2014

Hasta que al final claudicó:

Bueno, pues parece que he sido la "única" que estaba dudando y casi creyendo lo que ha visto. Me alegro de que nadie de lo haya tragado! — Bea Talegón 🎗 (@BeatrizTalegon) 23 de febrero de 2014

Reconozco mi error. Me la han colado. Aún creía en algunos profesionales. Lo lamento. — Bea Talegón 🎗 (@BeatrizTalegon) 23 de febrero de 2014

Cuando hizo esta insinuación sobre la hermana de Ana Pastor

El 1 de octubre de 2016 fue un día que Pedro Sánchez, secretario general del PSOE, nunca olvidará. Aquella jornada tuvo que dimitir después de que su propuesta para de primarias para elegir al líder del partido fuera tumbada por la mayoría del Comité Federal.

Ese día, desde primera hora de la mañana pudimos ver imágenes de lo que estaba pasando en la sede de los socialistas en la calle Ferraz de Madrid, con fotografías filtradas que reflejaban la tensión entre los presentes.

Unas imágenes que publicó en primicia el programa Al Rojo Vivo de LaSexta y que llevaron a hacer la siguiente insinuación por parte de Talegón: "Que la hermana de Ana Pastor se a la jefa de prensa de Susana Díaz, ¿tiene algo que ver con las fotos que saca Ferreras en Al Rojo Vivo?".

Q la hermana de @_anapastor_ sea la jefa de prensa de Su Díaz, ¿tiene algo q ver con las fotos q saca Ferreras en ARV? #CaosPSOEARV — Bea Talegón 🎗 (@BeatrizTalegon) 1 de octubre de 2016

Comentario que fue tumbado a los 20 minutos por parte del periodista Fernando Berlín: "No, las fotos me están llegando a mí al móvil de alguien de dentro. La hermana de Ana no está allí".

no . Las fotos me están llegando a mi al movil d alguien de dentro. La hermana de Ana no está allí . — Fernando Berlín (@radiocable) 1 de octubre de 2016

Hasta la propia Ana Pastor contestó a Talegón, a la que pidió que no mintiera porque "es feo":

Querida Beatriz. Escucha y lee a Fernando. Y sobre todo. No mientas. Es feo. Un abrazo. https://t.co/yImd3mJiMD — Ana Pastor (@_anapastor_) 1 de octubre de 2016

Talegón insistió en que lo único que estaba haciendo era preguntar de dónde salían esas fotos y que no había mentido:

@radiocable he preguntado de dónde salen las fotos. Yo no he mentido. Preguntar es mentir? Curioso de una periodista... — Bea Talegón 🎗 (@BeatrizTalegon) 1 de octubre de 2016

Cuando acusó a Twitter de censurarle la palabra "España" escribiendo la palabra "España"

Vaya sofoco pasó Talegón el pasado 11 de febrero cuando comenzó a denunciar en Twitter que la red social del pájaro azul le estaba censurando sus tuits.

Concretamente este: "Todo lo que lleve 'España' me lo censuran"

Otro twit que no consigo publicar. Todo lo que lleve "España" me lo censuran. @TxellBonet pic.twitter.com/ePddslCdsJ — Bea Talegón 🎗 (@BeatrizTalegon) 11 de febrero de 2018

El tuit que escribió Talegón contenía la palabra "España".

Claramente, el problema no era ese sino, como le explicó una usuaria, que al juntar la palabra "amor" con un punto y la palabra "no", dirigía a una página web de juguetes sexuales, lo que alargaba el número de caracteres permitidos por Twitter:

Hola @BeatrizTalegon,

el tweet que mencionas contiene "https://t.co/y1n4pyW1PR", que es una web de juguetes sexuales. Ello alarga los caracteres del tweet e impide su envío. https://t.co/iagzvRMjDg — MissAntropía (@Misshima18) 12 de febrero de 2018

Ella no terminó de creérselo e insistió en que el problema era que escribía la palabra "España" en otros mensajes en los que seguía escribiendo la misma palabra:

Dicen los q tratan de cachondearse de nuestras denuncias públicas de censura que en realidad mi ultimo tweet no podía publicarse porque escribí https://t.co/grZpaudOYP Aquí la prueba de q este tweet se puede publicar sin problema y no era por eso. — Bea Talegón 🎗 (@BeatrizTalegon) 12 de febrero de 2018

Sigue pasando lo mismo. Sin embargo, no da problema si quito España. No es la primera vez que pasa. — Bea Talegón 🎗 (@BeatrizTalegon) 12 de febrero de 2018

[Bonus track] Cuando intentó devolvérnosla a todos

El día de los Santos Inocentes de 2015, Talegón quiso quedarse con la parroquia de Twitter al publicar estos dos mensajes anunciando que se afiliaba a Podemos:

Después de pensarlo mucho, pasando por alto algunos errores graves, he decidido afiliarme a Podemos. Es el único cambio posible. — Bea Talegón 🎗 (@BeatrizTalegon) 28 de diciembre de 2015

Mis razones para afiliarme a Podemos https://t.co/s8ZWIGdqlk — Bea Talegón 🎗 (@BeatrizTalegon) 28 de diciembre de 2015

Aunque muchos no se creyeron la inocentada, otros sí que se tragaron la broma:

@BeatrizTalegon Seguro que podemos no tiene nada malo todo lo malo lo tenía el PSOE. — Jose Saborido Reyes (@pepinsaborido) 28 de diciembre de 2015

@BeatrizTalegon de verdad crees eso?, después de que Pablo Iglesia solo se mire a si mismo y lo único que quiera es el gobierno. — Luis Fco. Peña Herre (@LuisFcoPeaHerre) 28 de diciembre de 2015

Bien jugado.