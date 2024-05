Una catalana cuenta lo que le pasa en Madrid cuando le hablan en castellano

La creadora de contenido Juliana Canet ha hablado de algo que le pasa en Madrid cuando le hablan en castellano que le suele pasar a muchos catalanes, según confirman algunos en los comentarios.

Lo ha hecho en su perfil de TikTok (@julianacanet) en el que cuenta con 100.900 seguidores, y ha acumulado más de 600.000 visualizaciones y casi 40.000 'me gusta'.

"Oigo catalán todos los días, el castellano me cuesta un poco más, pero nunca la hablo con nadie, pero cuando voy a Madrid me pasa que cuando me hablan en castellano muchas veces respondo en catalán por inercia", ha expresado.

Por otro lado, en Cataña, según ella hablas catalán todo el tiempo, pero la gente "siempre te responde en español". "No es tan extraño hablar catalán y que la otra persona te conteste en español", ha advertido.

También ha contado que el inglés es un idioma que le cuesta, se siente "tan mal" por falta de confianza, y que echa de menos hablar todo el rato en catalán-