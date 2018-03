Los auditorios y teatros del INAEM se ponen en huelga

Las artes escénicas y musicales se ponen en huelga. Los auditorios, compañías y teatros pertenecientes al Instituto Nacional de Artes Escénicas y de la Música (INAEM) llevarán a cabo una huelga y paros parciales a partir del próximo 5 de abril con motivo de la fusión del Teatro de la Zarzuela con el Teatro Real, un proyecto que lleva gestándose seis meses y que debe ser aprobado por el Gobierno.

Las primeras movilizaciones contra esta acción se llevaron a cabo este jueves cuando los trabajadores del Teatro de la Zarzuela se manifestaron ante la sede del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y la de la Secretaría de Estado de Cultura. Allí adelantaron que los primeros paros en protesta por la fusión serán el día 5 de abril en el Teatro de la Zarzuela, coincidiendo con la representación de la obra Policías y ladrones.

La #AsambleaTeatroZarzuela aprueba la convocatoria de #Huelga. El viernes próximo se concretaran las accioned para todos los teatros del INAEM pic.twitter.com/oEMc7l8wpm — CCOO MECD (@ccooMECD) 14 de marzo de 2018

Los convocados a la protesta, principalmente trabajadores del Teatro de la Zarzuela, utilizaron consignas y canciones de obras como La Dolores o La verbena de la Paloma de Tomás Bretón.

Este viernes el sindicato CGT ha hecho público que estos paros se llevarán a cabo en el resto de centros pertenecientes al INAEM entre los que se encuentran los pertenecientes al Centro Dramático Nacional —el Teatro Valle-Inclán y el María Guerrero—, la Compañía Nacional de Danza, la Compañía Nacional de Teatro Clásico, el Ballet Nacional de España o el Auditorio Nacional de Música.

Según informa Europa Press, los paros serán de dos horas, generalmente de 19:00 a 21:00 para según el Comité de Huelga "evitar así que haya comenzado la función y los espectadores que ya tuvieran su entrada no pudieran recuperar el importe una vez empezada".

Calendario de paros de la huelga en los teatros del INAEM por la privatización del Teatro de la Zarzuela pic.twitter.com/S0BvpYF1qo — CGTFEGA (@CGTFEGA) 23 de marzo de 2018

Estos paros provocaran que se cancelen 16 espectáculos entre ellos los del Auditorio Nacional el 7 abril, el de la Compañía Nacional de Danza en los Teatros del Canal el 8, o los del Teatro Valle-Inclán, el 14. Sin embargo, han recalcado que no se trata de un calendario cerrado y puede ampliarse en función de las decisiones que tome Cultura.

El proyecto de la polémica

El Ministerio de Cultura y la Fundación del Teatro Real llevan seis meses estableciendo el marco que permitiría la fusión y han anunciado que estará listo en un par de meses.

Según informa EFE, el director de la Zarzuela, Daniel Bianco, participó en la protesta de este jueves porque es "un ciudadano que defiende la cultura" y "para decirles 'no a la fusión con el Teatro Real''.

"A mí nadie me ha convencido. Yo soy una persona de muy buenas palabras y positiva y trabajadora. Lo que pasa es que yo no tengo clara la fusión y por eso estoy aquí", ha precisado Bianco, que ha negado que él conozca el borrador del proyecto y sus condiciones: "A mí no me lo han dado y soy el director del teatro porque gané un concurso con el Código de Buenas Prácticas".

Por su parte, los miembros del Comité de Huelga del Ministerio, Silvia Rubio y Javier Figueroa, explicaron este miércoles que, aunque se reunieron con el secretario de Estado de Cultura, Fernando Benzo, y le pidieron el borrador del proyecto, aún no se lo han mandado. "Estamos aquí protestando para defender cultura de calidad y empleo publico. Nos parece increíble en un país democrático, en el que la transparencia debería ser total, que los trabajadores no tengamos el borrador", indicó Rubio, que aseguró que ya han recogido en la plataforma Change.org 20.000 firmas contra la fusión.

El INAEM y los Teatros Nacionales en peligro. Exigencias de de l@s trabajador@s por las que van a la huelga a partir del próximo sábado 24 pic.twitter.com/XK09xuZd4S — CGT-STAP (@CGTSTAP) 21 de marzo de 2018

Fuentes del ministerio declararon este miércoles a EFE que mantienen su voluntad de diálogo con los sindicatos y trabajadores de la Zarzuela: "Creemos que el proyecto es bueno para potenciar la zarzuela como género y queremos que todos los españoles y amantes de la cultura se beneficien de ese impulso".

Según anunciaron, el Teatro de la Zarzuela mantendrá a sus trabajadores y los derechos de los mismos antes de la fusión. También señalaron que el teatro será sede estable de la Compañía Nacional de Danza y el Ballet Nacional de España. El Real Decreto, que podría estar listo antes de mayo y al que seguirán unos estatutos, contempla la creación de una fundación pública, la del Teatro Nacional de Ópera y Zarzuela, que acogerá a los dos teatros bajo una sola dirección.

El proyecto lleva siendo foco de la polémica desde comienzos del mes de marzo, cuando se hizo público. A partir de entonces numerosas figuras del mundo del espectáculo y las artes escénicas como la actriz Ana Belén, el director Mario Gas, la escritora Rosa Montero o la directora Pilar Bardem se han manifestado al respecto y han firmado el manifiesto en contra de dicha acción. También políticos como Pablo Iglesias (Podemos) han mostrado su apoyo a los trabajadores.