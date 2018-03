El recadito de Alejandro Sanz a Maluma y a J. Balvin

Una de cal y una de arena. Es lo que ha hecho Alejandro Sanz al responder a los reguetoneros J. Balvin y Maluma para saldar algunas cuentas pendientes con ellos. El cantante les ha dedicado unas palabras en una de sus publicaciones de su cuenta de Instagram, donde acumula casi tres millones de seguidores.

Vayamos por partes. La rencilla con J. Balvin comenzó en 2016 en La Voz Kids México, programa en el que los dos músicos coincidieron formando parte del equipo de los coaches. Ambos protagonizaron entonces un pique cuando el público del plató empezó a corear la canción Corazón Partío y Sanz respondió con un simple "Olé".

"¿No vino el que canta por ti?", preguntó Balvin con sorna, a lo que Sanz respondió que el tinte del pelo le había traspasado el cuero cabelludo. "Como tú ni siquiera cantas, no necesitas a nadie que lo haga por ti", espetó.

Aquí puedes ver el pique entre los coaches.

Sanz ha rescatado del olvido este pique con J. Balvin publicando una imagen de hace unos años, cuando el cantante llevaba el pelo teñido de rubio y en la que le dedica unas palabras de disculpa al reguetonero.

"Mi querido J.Balvin mira lo que me encontré.. jajaja parece que te debo una disculpa... No me acordaba de mi pasado", ha escrito Sanz con un emoji de una carita que llora.

Pero el mensaje no concluye ahí y el cantante aprovecha la publicación para enviar un recadito a Maluma, que hace unos días compartió un vídeo en su stories intentando imitar a Sanz, con muchas risas y sin mucho éxito, por cierto, junto a su amigo Juan David, del grupo Piso 21.

"Maluma, hermano... Vi tu videíto... Jajaja no te rías de tu amigo (el chaval de pelo largo) porque no pueda cantar Mi soledad y yo, él lo intenta pero está un poquito alta de tono para él", ha escrito Sanz.

Y continúa, aparentemente más conciliador pero destilando algo de sarcasmo: "Aun así gracias por el homenaje... Me emocionó veros cantando una canción mía... Esa es de hace 25 años y ahí está... increíble, ¿no? Y de corazón te deseo que ojalá dentro de 25 años un compañero exitoso del momento cuelgue un vídeo cantando una canción tuya y te sientas tan agradecido a la vida como yo".

Sanz concluye su mensaje enviando un abrazo al reguetonero junto a las etiquetas Viva el respeto, compañerismo y música.