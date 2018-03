"Fui yo el que tomó la decisión de romper", asegura el cantante David Bustamante en una entrevista de 13 páginas en ¡Hola! sobre su divorcio de la actriz Paula Echevarría. La fotografía del cantante ocupa casi toda la portada de la revista, en la que se puede leer el reclamo "La entrevista que lo cambia todo".

Esta portada llega justo una semana después de que la misma cabecera publicara en exclusiva el comunicado del divorcio de la pareja. La revista también recogió las primeras declaraciones del cantante cántabro, que aseguraba que no había hecho falta "ningún juez", puesto que se habían puesto de acuerdo "en todo" y recalcaba que en el último año había contribuido a las "cargas comunes", por lo que consideraba que había sido "generoso".

Exclusiva en ¡HOLA!, David Bustamante: 'Fui yo el que tomó la decisión de romper'. https://t.co/fzbhfvqews pic.twitter.com/QZ9mTCizLX — Revista ¡HOLA! (@hola) 28 de marzo de 2018

En esta entrevista, realizada en su nuevo ático, el artista da nuevos detalles sobre la ruptura. "Hablo por primera vez porque quería contar la verdad, se han dicho muchísimas barbaridades", justifica.

Según Bustamante, el motivo del divorcio fue que "los años son asesinos del amor" y la relación "se fue enfriando" y no que hubiera terceras personas. El cantante también cuenta que intentaron reconciliarse, aunque sin éxito. Además, sólo tiene buenas palabras para su ex: "¿Cómo no voy a querer yo a Paula si es la mamá de mi hija y he convivido con ella trece años de mi vida?".

"La soledad me mata, estar solo es terrible, no lo llevo bien", asegura también Bustamante, que reconoce que la ruptura afectó a su autoestima. Ahora afirma que no tiene pareja pero que está "abierto al amor".

La revista, que llega este miércoles a los quioscos, también incluye nuevas fotografías de Paula Echevarría junto a su nueva pareja, el futbolista Miguel Torres. En ellas se les puede ver paseando agarrados del brazo. En la entrevista, Bustamante se refiere a esta relación: "Yo les presenté" y sostiene que para que su hija (Daniella, de 9 años) sea feliz, su madre también tiene que serlo.

Bustamante, de 36 años, y Echevarría, de 40, se conocieron en 2005 en Lanzarote. Siete meses después se comprometieron y se casaron el 22 de julio de 2006 en la basílica de Covadonga (Asturias).