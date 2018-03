Will Smith no deja de sorprender a todos sus seguidores. El actor ha compartido en sus redes sociales su cita con un robot llamado Sophia, y ha confesado su amor por los androides.

El protagonista de la mítica serie de los noventa El príncipe de Bel-Air ha colgado en YouTube un vídeo en el que intenta conquistar a Sophia, aunque ella no se deja engatusar por las técnicas de seducción del actor. El cortejo se pone cada vez más difícil para el cantante, que insiste.

"Me gustan los robots", dice Will Smith a Sophia, a lo que ella responde: "He escuchado tus canciones y no son lo mío". De hecho, el androide se muestra tajante rechazando al actor. "Creo que podemos ser amigos. Pasemos un tiempo y conozcámonos mejor durante un tiempo. Ahora estás en mi lista de amigos", le dice.

Sophia es un robot desarrollado por Hanson Robotics (Hong Kong), y fue activado en abril del año 2015. Funciona gracias a la inteligencia artificial.

No es la primera toma de contacto del americano con el campo de la robótica. De hecho, Will Smith protagonizó en 2004 Yo, robot, una película contextualizada en el año 2035, en el que los humanos viven en armonía con los robots. Ahora, se ha tenido que ver rechazado ante todos sus seguidores por uno de ellos, aunque no pierde la esperanza: "Nos volveremos a encontrar", concluye.