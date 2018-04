Frank Cuesta denuncia que sufre amenazas constantes

Frank Cuesta ha compartido este sábado un vídeo en su cuenta personal de Twitter, donde cuenta con más de 500.000 seguidores, para demostrar las amenazas que recibe de forma constante.

"¿Qué pasa chavales? Os quiero enseñar algo", dice al inicio del vídeo.

El presentador muestra un pequeño cobertizo en el que asegura que deja el coche todos los días. "Y estas son las cosas que me hacen continuamente", afirma mientras enseña a una serpiente muerta enrollada en una valla de alambre.

"Me dejan animales muertos, en este caso han matado a una serpiente y la han colgado ahí, pero otras veces me dejan la cabeza de un cerdo o me tiran un pájaro justo donde dejo el coche...", asegura Cuesta.

"Y esta es la manera de amenazarte, la manera de decirte: 'no te metas por aquí, no te metas por allá'. Es el día a día", afirma y admite que llevan así muchísimos años.

"Lo que pasa es que estos hijos de puta se van a tener que joder. Porque parar, no vamos a parar", concluye Frank.

Los seguidores de Cuesta le han enviado su apoyo para que no ceda ante las amenazas y siga con su trabajo de rescatar animales y evitar el tráfico ilegal.

