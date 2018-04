Las redes estallan por el polémico regalo de Dulceida a unos niños en África

Una polémica publicación de Dulceida en Instagram stories ha convertido a la influencer en Trending Topic en Twitter. La instagramer ha viajado a Ciudad del Cabo, en África, y ha subido una imagen en la que aparecen varios niños negros con sus gafas de sol.

En la foto de los tres niños comparte además tres mensajes, acompañados de iconos con corazones. "Ahora tienen nuestras gafas de recuerdo, yo sus sonrisas y el tiempo con ellos", ha escrito.

La imagen en cuestión no ha sentado nada bien en Twitter. La grave situación que atraviesa el área de Ciudad del Cabo por sus graves problemas por la falta de agua ha sido el argumento más utilizado por los usuarios de la red social para criticar el gesto de la influencer, a la que proponen otras formas para ayudar:

Lo más fuerte del día lo de Dulceida yendo a sitios donde falta hasta el agua a que le preparen el desayuno en medio de la selva y luego sacarse la fotito con los niños rollo he visto lo peor de este mundo menos mal que los hice sonreír regalándoles gafas del Zara pic.twitter.com/9cR5qHKG05

Dulceida ha reaccionado rápidamente ante quienes la critican, a los que les ha contestado en seis puntos, en los que los llama ignorantes o les sugiere "una ducha de educación".

HATERS:

1. Dejad de ser ignorantes.

2. Por suerte pudimos darles lo que más necesitan, pero no tengo que dar explicaciones de las aportaciones que hago, cosa que criticaríais también.

4. No miréis mi perfil cada dos minutos si tanto me odiáis.

5. Daos una ducha de educación.