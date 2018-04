Cinco consejos para entrenar con pesas para mujeres principiantes

Típico: nos aventuramos hacia la parte de entrenamiento con pesas del gimnasio y a nuestro alrededor solo vemos hombres. No queremos hacer nada mal o que se nos queden mirando si lo estamos probando por primera vez, así que damos media vuelta y volvemos a esas otras máquinas que ya nos sabemos de memoria.

Existen infinitos mitos e ideas falsas sobre los entrenamientos con pesas para mujeres. Algunas piensan que desarrollarían demasiado su cuerpo y otras personas tienen la idea de que es un ejercicio únicamente para hombres.

"Una de las principales barreras que se imponen las mujeres en este deporte es el miedo a que las juzguen y que no se les dé bien", explica Kate Dale, líder estratégica de la organización This Girl Can.

"Levantar pesas y la idea de tener poder y ser fuerte no está asociada con la feminidad. Pero nosotras queremos recordar a las mujeres que es hora de cambiar. Sal ahí afuera y demuéstrale al mundo que sabes levantar pesas. Las personas se animan a empezar cuando se dan cuenta de que tienen fuerza y descubren todo lo que es capaz de hacer su cuerpo", plantea Dale.