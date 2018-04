Shannen Doherty aclara cómo está tras la preocupación por su salud

La actriz Shannen Doherty se ha visto obligada a aclarar su estado de salud después de publicar un selfie en Instagram con el pie: "Una prueba de marcador tumoral fue bien. Otra... elevada". A la protagonista de Sensación de Vivir, de 46 años, le diagnosticaron un cáncer de mama en agosto de 2015. En abril de 2017, hace justo un año, compartió la feliz noticia de que el cáncer estaba en remisión.

Horas después, la actriz borró dicha publicación y colgó otra nueva con la que tranquilizó a sus seguidores sobre su salud: "He hablado con mi médico esta mañana, que no es el que me dio los resultados ayer, y mi escáner PET está limpio, así que sigo en remisión".

"En el futuro seré más responsable e investigaré más [...] El marcador que salía un poco alto no está relacionado con mi tipo de cáncer y puede alterarse por distintas razones", asegura en un vídeo. "Así que, para las publicaciones acerca de que mi cáncer ha vuelto: ¿podéis parar eso?", solicita Doherty.

"El cáncer es una bestia que te cambia. A mí, me cambió de muchas y hermosas formas. Pero también me dio un nuevo nivel de ansiedad sobre las cosas", explica la intérprete en el texto que acompaña al vídeo.

Doherty también da las gracias a todos aquellos que la han ayudado con sus palabras, oraciones y apoyo: "Me habéis ayudado a pavimentar el camino que he caminado y continúo caminando y estaré eternamente agradecida por ello".