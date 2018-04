Cristina Cifuentes ha comparecido en Sevilla para "ratificar punto por punto" todo lo que ha declarado en los últimos días sobre su máster y para afirmar que no ha "cometido absolutamente ninguna ilegalidad". "Esto lo mantengo aquí, en sede judicial o donde sea necesario", ha asegurado la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Cifuentes ha vuelto a poner la pelota en el tejado de la Universidad Rey Juan Carlos, que expidió el título en cuestión, al señalar que "todas las cuestiones que están saliendo tienen que ver con la gestión interna de la Universidad". "Lo que me corresponde a mí como alumna, y es lo que he hecho", ha añadido, "es demostrar documentalmente que me matriculé, que cursé las asignaturas, que las aprobé y que presenté ese Trabajo Fin de Máster".

"Estoy en una situación extrema, extrema, de verdad. La principal interesada en que todo se aclare soy yo".

Preguntada sobre las declaraciones del rector de la Universidad, que ha asegurado que el acta del trabajo es una "reconstrucción", Cifuentes se ha desentendido y ha dicho que eso son "cuestiones administrativas". "Yo no he hablado ni con el rector ni con ninguno de los profesores del máster".

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha retirado su "confianza en la Universidad y en la justicia". "Además del daño que se está haciendo a la Universidad Rey Juan Carlos hay otra perjudicada, que soy yo. Estoy en una situación extrema, extrema. Y si hay una persona interesada en que se llegue hasta el final, soy precisamente yo".

Cifuentes, por eso, se ha felicitado de la decisión de la Universidad de trasladar la investigación a la Fiscalía. "He dicho la verdad y no he cometido absolutamente ninguna ilegalidad", ha dicho Cifuentes, "y esto lo mantengo ante ustedes, en sede judicial o donde haga falta".

La presidenta de la Comunidad se ha quejado amargamente "del acoso mediático" que está sufriendo en los últimos días y ha pedido a los periodistas que respeten su espacio: "Soy una persona que siempre da la cara y estoy dando explicaciones".

"Yo no voy a dimitir", ha dicho la líder de los populares en la Comunidad de Madrid, anticipándose a las preguntas de los periodistas y, al terminar su comparecencia, ha vuelto a insistirle a los representantes de los medios de comunicación: "Y ahora, por favor, no me persiguen por los pasillos. Al menos, estos dos días".