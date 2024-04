Lo que ve haciendo a un pasajero de avión sobrepasa ya el millón de reproducciones

Hay gente a la que le gusta el riesgo, pero luego está el pasajero de este avión. El testigo ha sido el usuario de X, antes conocido como Twitter, @EsdeProfugos, que, justo antes de despegar, le echó un ojo a lo que estaba escribiendo en el ordenador justo el de delante.

Ahí estaba: tranquilo, descansando en el asiento, con el ordenador abierto y rellenando un formulario de solicitud de vacaciones.

A partir de ahí la historia solo podía terminar de dos formas: se las conceden y aquí no ha pasado nada, o todo lo contrario y a ver cómo le explica a sus jefes que no puede ir a trabajar porque camino a vete a saber dónde.

El vídeo ha sido todo un éxito: en aproximadamente 24 horas ya acumula un millón de reproducciones y más de 13.000 'me gusta'. "Espero que se las hayan aprobado", ha escrito el usuario que ha creado la publicación.

Muchos se han sentido irónicamente identificados, el sarcasmo no ha faltado: "Es una visionaria, ya va en camino, por lo que ya no le pueden decir que no".