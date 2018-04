El sorprendente detalle de Barbie que siempre ha estado ahí pero nunca te habías preguntado

Barbie tiene un apellido. Así, como lo oyes. Y los usuarios de Twitter se han vuelto locos al descubrirlo. No es para menos. Una infancia pensando que Barbie era sólo 'Barbie' y ahora descubrimos que es Barbie Roberts. ¡Roberts!

Y no sólo eso: Barbie es sólo un mote. En realidad, la muñeca se llama Bárbara Millicent Roberts. Sus padres son George y Margaret Roberts y sus hermanas son Skipper, Stacie y Kelly Chelsea Roberts.

El día 10 de abril, la cuenta oficial de la muñeca publicó un tuit para felicitar el día de los hermanos. En él, salía Barbie con sus hermanas acompañadas del texto: "¡Feliz día de los hermanos de las hermanas Roberts!".

Los usuarios de Twitter no pudieron esconder su sorpresa. La publicación tiene más de 1.800 RT y casi 2.000 'me gusta'.

Barbara Millicent Roberts — get with it people! — Lillee Jean (@RealLilleeJean) 11 de abril de 2018

hol up. barbie has a LAST NAME? pic.twitter.com/sepOxNw6fm — jackie summers (@jackiesummers34) 11 de abril de 2018